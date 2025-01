Al parecer se viven horas claves en el mercado de fichajes de Universidad de Chile, donde han comenzado a acelerar para poder cerrar por la carta de su nuevo goleador: Octavio Rivero.

El delantero uruguayo tiene contrato hasta 2026 con el cuadro del Barcelona de Ecuador, pero en ese país dejan en claro que han entrado en una guerra mediática ante el interés de la U.

Fue el periodista Eduardo Erazo Veloz quien, pese a que fue convocado para la pretemporada en Manta, confirmó que el delantero no viajará con sus compañeros.

“El delantero no viajaría a la pretemporada en Manta hasta no solucionar ciertos temas”, donde uno de ellos tiene que ver con el interés de Universidad de Chile, quienes lo llamaron el fin de semana.

Octavio Rivero quiere traer sus goles a la U.

ver también Revelan el llamado de Manuel Mayo a Octavio Rivero en U de Chile: "Lo van a cerrar esta semana"

El presidente de Barcelona explota por Rivero

Una situación que hace explotar a todos en el Barcelona de Ecuador, donde tienen como seguro a Octavio Rivero en su plantel 2025, donde incluso fue citado a la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

Con contrato vigente y una postura de pedir 3 millones de dólares si algún club quiere negociar, fue el presidente Antonio Álvarez quien salió a darle con todo al uruguayo en las redes sociales.

“Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera”, detallan los medios ecuatorianos.

Una situación que complica el panorama del uruguayo en Ecuador, donde ahora se deberá resolver una posible salida a Universidad de Chile, ante la presión del Barcelona.

Publicidad

Publicidad

Revisa los detalles: