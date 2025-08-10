Roger Federer confirma su regreso al tenis en el Masters 1000 de Shanghái: “Estoy feliz de volver”

Roger Federer volverá a tomar la raqueta y lo hará en uno de sus escenarios favoritos: el Masters 1000 de Shanghái.

El suizo, retirado oficialmente en 2022, participará en un partido de exhibición el próximo 10 de octubre, dentro del programa oficial del torneo.

Si bien no será un regreso a la competencia ATP, sí será una oportunidad única para volver a verlo en acción.

Federer anuncia la noticia

En el video de promoción del torneo, el suizo no ocultó su emoción. “Hola, es Roger y estoy muy feliz de volver a Shanghái para el Rolex Masters de Shanghái”, confesó.

“Shanghái siempre ha sido un lugar especial para mí, con grandes fans, momentos inolvidables y amor real por el juego. No puedo esperar para verlos allí el 10 de octubre”, agregó el ex número 1.

ver también Rozó a Federer en Wimbledon, enfrentó al mismísimo Djokovic y terminó trabajando en bienes raíces

Dobles de lujo

Federer formará pareja en este encuentro con otra leyenda del tenis. El evento reunirá a varias figuras históricas del circuito, pero también del espectáculo, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del Masters 1000, más allá de la competencia oficial.

Publicidad

Publicidad

Algunos de los confirmados hasta ahora son los actores Donnie Yen y Wu Lei, y la extenista china Jie Zheng, campeona de dobles en Australia y Wimbledon.

Aunque no habrá puntos en juego, la expectación es total, ya que no todos los días se ve a tantas estrellas juntas, y mucho menos a un Federer en modo revival.

Shanghái no es un destino cualquiera para el suizo. Allí levantó el título en 2014 y ha sido recibido con ovaciones memorables.

Publicidad

Publicidad

El público chino lo considera uno de los ídolos más queridos del torneo y su regreso, aunque sea en una exhibición, promete llenar las gradas y revivir viejos tiempos.