La historia pintaba para ser el gran regreso de Naomi Osaka. De hecho, eso parecía cuando se llevó como si nada el primer set en la final del Masters 1000 de Canadá, quedando a un paso de su primer título desde su regreso al circuito.

Pero la canadiense de 18 años, Victoria Mboko, escribió otro guion. Con garra y buen tenis, le dio vuelta el partido y se coronó en casa, desatando la euforia del público.

Solo que la alegría local se mezcló con otra conversación. El discurso de la exnúmero 1en cancha duró apenas unos segundos y no incluyó ni una palabra para felicitar a su rival, que se llevaba el título más grande de su carrera.

La palabras que causaron polémica

Fue un instante, pero suficiente para que las redes sociales hicieran su trabajo. Usuarios comenzaron a señalar a la japonesa por ser “mal perdedora”.

Algunos incluso fueron más allá. “Osaka básicamente ha recibido un ‘pase libre’ a lo largo de su carrera para decir (o no) lo que quiera, mientras continúa abusando de su aparente ‘carta de víctima’”, dijo un usuario molesto en X.

“Comportamiento promedio de Naomi Osaka, sinceramente. Por eso es insoportable verla”, dijo otro.

La imagen de Osaka dejando el micrófono sin reconocer a Mboko quedó como la escena más comentada de la final, por encima incluso de la remontada de la canadiense.

Naomi Osaka se disculpa tras las críticas

La presión mediática hizo efecto y un día después de su dolorosa derrota, Osaka usó la red social Threads para aclarar la situación y pedir disculpas.

“Gracias Montreal, ha sido una gran semana. También quiero decir perdón y felicidades a Victoria. Jugaste un gran partido y tienes una carrera increíble por delante. Me doy cuenta de que no te felicité en la cancha”, escribió.

La japonesa explicó que estaba “en una especie de trance” y que su prioridad era que su discurso fuera lo más breve posible.