La jugada silenciosa de Naomi Osaka que recuerda a Cristiano Ronaldo y enfurece al US Open

Durante una conferencia de prensa, Osaka tomó una decisión que generó polémica con los patrocinadores del torneo, recordando el famoso gesto de Ronaldo en la Euro 2020.

Por Javiera López Godoy

En la antesala de su partido contra Karolina Muchova en los cuartos de final del US Open, Naomi Osaka sorprendió a todos en la conferencia de prensa.

Mientras respondía preguntas sobre su victoria ante Coco Gauff, agarró una botella de agua marca Evian de la mesa y la sacó de la vista de todos  antes de continuar.

Evian es uno de los patrocinadores principales del US Open, por lo que el gesto rápidamente llamó la atención de periodistas y fanáticos. 

Aunque no se conoce la razón exacta de su acción, muchos la compararon con el famoso momento de Cristiano Ronaldo en la Euro 2020, cuando sacó botellas de Coca Cola para mostrar solo agua.

El efecto Ronaldo en el mundo del tenis

El gesto de Ronaldo se volvió viral en 2020 y tuvo un impacto económico real. Las acciones de Coca Cola cayeron cerca de un 2% tras su conferencia. 

Osaka, de 27 años, replicó de forma silenciosa la actitud de elegir su bebida, aunque todavía no se sabe si habrá repercusiones oficiales por parte del US Open o Evian.

