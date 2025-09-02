Mientras Mardy Fish ganó más de USD 7,4 millones, esto logró Nicolás Massú en premios ATP

Nicolás Massú es uno de los grandes tenistas que ha dado Chile, el Nico logró grandes hitos en su carrera, ganando siete títulos ATP y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, una de ellas ante el norteamericano Mardy Fish, con quien animó una de las mayores rivalidades deportivas.

Fish, quien finalmente se quedó con la medalla de plata en Atenas 2004 tras derrotar a Fernando González en semis y perder con Massú, logró un total de 14 títulos de ATP, seis individuales y ocho en dobles, lo que le permitió recibir una compensación económica equivalente a los $7,4 millones de dólares.

Gran cantidad de dinero para el exnúmero 7 del mundo y que casi duplica la cantidad percibida por el “Vampiro” en su carrera.

La fortuna lograda por Nicolás Massú en el circuito ATP:

De acuerdo a la página web del ATP, la fortuna lograda por Massú es menor a la del norteamericano, pero no por eso insignificante en cantidad.

El exnúmero 9 del mundo y actual capitán del equipo chileno de Copa Davis, gracias a sus seis títulos ATP conseguidos, se llevó una ganancia de $4.344.833 de la divisa norteamericana , cifra que actualmente equivale al día de hoy a más de 4 mil millones de pesos chilenos ¡Abismal!

La gran ventaja de Massú sobre Mardy Fish:

A pesar de la ventaja económica que logró Mardy Fish en su carrera, en enfrentamientos deportivos Nicolás Massú celebra de manera contundente sobre el norteamericano.

Esto porque ambos tenistas se enfrentaron en cuatro oportunidades, llevándose el chileno la victoria en tres ocasiones, 2004 (JJ.OO Atenas), 2007 (Copa Mundial por Equipos) y 2009 (Masters 1000 de Miami), mientras que Fish celebró solamente el 2002 en Long Island.

