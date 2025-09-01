Dos bajas de último minuto: Nicolás Massó cambia la lista de Chile para Copa Davis

Comenzó la cuenta regresiva para lo que será la serie de Copa Davis en septiembre. El equipo de Chile se mide ante Luxemburgo para seguir soñando con las Qualifiers del próximo año.

Sin embargo, Nicolás Massú tuvo que cambiar la nómina final por la baja de sus principales representantes. Lo que tiene relación con Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

El nieto de Jaime Fillol confesó que su ausencia se debe al nacimiento de su hija Celeste. Lo que fue antes de lo programado. “Hace unas semanas, antes de lo esperado llegó Celeste. Tanto Laura como Celeste se encuentran bien, pero dado esto he decidido bajarme de Copa Davis. Siempre ha sido mi prioridad pero mi corazón y mi cabeza están con mi familia”, reveló el tenista nacional en sus redes sociales.

“Ya hablé con el capitán y le deseo el mejor de las suertes. Agradezco el apoyo y volveremos en unas semanas más”, complementó la raqueta nacional.

El otro ausente es Tabilo que tras la lesión abdominal que sufrió, tomó la importante decisión de seguir compitiendo en el circuito ATP. Ya tomó está medida en 2024 y le permitió meterse entre los 20 mejores del planeta.

¿Cuál será el equipo de Chile en Copa Davis?

Para la inédita llave ante Luxemburgo, el capitán del equipo chileno tuvo que cambiar la formación. De está forma Nicolás Massú tiene a disposición a Cristian Garín (126° ATP), Tomás Barrios Vera (134° ATP), Matías Soto (272° ATP), Daniel Núñez (773° ATP) y Diego Fernández (1068° ATP).

A este plantel también se suman como invitados Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez. Cabe consignar que la serie comienza el 13 de septiembre.