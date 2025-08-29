El próximo 13 y 14 de septiembre, el equipo de Chile en Copa Davis volverá a la acción enfrentando a Luxemburgo, en el court del Estadio Nacional. Por ello, Nicolás Massú y compañía alistan la revancha tras polémica en la última serie.

Es que aún duele el partido contra Bélgica, donde la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin sentenció la llave para los europeos, dejando a los nuestros sin la fase final del torneo.

Y con un Alejandro Tabilo en duda para los partidos, la buena noticia llegó desde la vereda contraria, donde las figuras chilenas del tenis quieren volver a celebrar ante su gente.

Chile se ilusiona en Copa Davis

Con miras a la serie contra Luxemburgo, del próximo mes, el equipo de Chile en Copa Davis recibió una buena noticia. Se trata de Chris Rodesch, número uno de los europeos, quien es la gran esperanza de su país y está en duda para la serie.

“Chris Rodesch (162 ATP) en los últimos 2 meses solo jugó la Qualy de Wimbledon (donde la superó) para después caer contra Garin en 1ra ronda, esto a inicios de julio”, informó el medio Tenis Chile Oficial.

En ese sentido, el mejor rankeado de Luxemburgo desapareció del mapa hasta la reciente qualy del US Open, sin jugar ningun torneo en siete semanas y cayendo en su debut.

Según reporta el citado medio, la figura rival “actualmente no aparece anotado en ningún torneo hasta fines de Septiembre. Por otro lado, la raqueta n°2, Alex Knaff (620 ATP), no juega un partido desde 14 de Julio”.

Con ese panorama, el team Chileno de Copa Davis a cargo de Nicolás Massú espera por un rival que vendría sin sus jugadores titulares y con el resto de tenistas fuera del top 1400 ATP.