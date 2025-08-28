El nombre de Cameron Norrie no trae muy buenos recuerdos para los chilenos. Hace unos meses, su partido con Nicolás Jarry en Wimbledon estuvo marcado por la frustración del chileno ante las demoras del británico entre saques.

Ahora, en el US Open, Norrie se prepara para enfrentar a Novak Djokovic en la tercera ronda y no oculta su confianza.

El N°35 del mundo cree que las probabilidades de sorprender al serbio son mejores que en años anteriores.

Los dardos de Norrie a Djokovic

Norrie se enfrenta a Djokovic por sexta vez en su carrera, con un historial complicado, seis derrotas y solo dos sets ganados.

Aun así, el británico apunta a la fuerza física y la consistencia como claves para complicar al serbio.

“Voy a tener que ganarle con mi físico, con mi juego y con mi tenis. No voy a salir a ser un robot de saque y ganar el punto fácil. Tengo que jugar a mi manera y hacer el partido lo más físico posible”, explicó.

El jugador británico también destaca la veteranía de Djokovic, pero confía en que su nivel ya no es el de antes.

“Creo que mis oportunidades de ganar son mayores que en años anteriores o comparado con su forma previa”, lanzó.

Cameron Norrie en el US Open (Getty Images).

El pasado polémico que lo acompaña

Norrie no es nuevo en polémicas dentro del circuito. Durante su partido con Djokovic en Roma 2023, lanzó un pelotazo en un punto que molestó al serbio.

“No sé si me vio. La pelota era súper lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí”, explicó Norrie.

Pero para Djokovic lo que pasó fue distinto. “Entrenamos juntos y es un buen tipo fuera de la cancha, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero él trajo el fuego y yo respondí”, dijo molesto.

El historial del británico también incluye su enfrentamiento con Nicolás Jarry en Wimbledon, donde el chileno se mostró frustrado por las pausas entre saques de Norrie, aunque el umpire no intervino.

Preparado para todo en Nueva York

Norrie llega a la tercera ronda del US Open tras vencer a Francisco Comesana en cuatro sets.

Confía en su resistencia y capacidad de desgaste físico para hacer frente a Djokovic, aunque admite que será un partido duro.

“Él cambia tácticas constantemente y eso hace muy difícil jugarle. Tengo que estar listo para cualquier cosa”, destacó.

