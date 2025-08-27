Alejandro Tabilo (122° del mundo) cayó en primera ronda del US Open ante Alexander Zverev, quedando oficialmente fuera del último Grand Slam del año.

Sin embargo, el ex número 1 de Chile no se detiene. El chileno pasó inmediatamente la página y partirá rumbo a Japón para disputar el ATP 500 de Tokio.

Su presencia podría sorprender a más de uno, considerando que su ranking no le aseguraba entrada directa, pero hay un detalle que lo mantiene en el cuadro principal.

La regla que le abre puertas a Tabilo

Según reportó Séptimo Game, Tabilo forma parte de un grupo de jugadores llamados Commitment Players.

Son jugadores que terminaron la temporada anterior dentro del Top 30 y tienen garantizada la entrada a ciertos ATP 500, sin importar su ranking actual.

Cabe recordar que en 2024 Tabilo terminó en el puesto 23° del ranking ATP.

Esto le permite competir en Tokio junto a figuras como Carlos Alcaraz, Taylor Fritz y Jack Draper.

Alejandro Tabilo en el US Open 2025 (Getty Images).

Entry List del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz (2°)

Taylor Fritz (4°)

Jack Draper (5°)

Ben Shelton (6°)

Holger Rune (11°)

Casper Ruud (12°)

Frances Tiafoe (17°)

Jiri Lehecka (21°)

Tomas Machac (22°)

Ugo Humbert (23°)

Denis Shapovalov (29°)

Brandon Nakashima (31°)

Alex Michelsen (32°)

Gabriel Diallo (33°)

Luciano Darderi (34°)

Alexei Popyrin (36°)

Sebastian Baez (39°)

Nuno Borges (41°)

Jaume Munar (44°)

Zizou Bergs (48°)

Jordan Thompson (58°)

Sebastian Korda (75°)

Alejandro Tabilo (22°)

Un calendario estratégico en Asia

Jano complementará su temporada asiática con torneos Challenger, siendo el Challenger 100 de Shanghai, su próximo desafío tras el US Open.

El ATP de Tokio, en tanto, se juega entre el 24 y 30 de septiembre.

Tabilo ya sabe lo que es enfrentar a rivales top en Japón. El año pasado cayó en primera ronda ante Holger Rune.

Ahora, con más experiencia y la oportunidad que le da la regla, buscará sumar puntos para cerrar el 2025 dentro del Top 100.