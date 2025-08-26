Marcelo Ríos es sin duda uno de los deportistas más grandes que ha tenido Chile en su historia. El “Chino” no solo se convirtió en el único chileno en ser N°1 del mundo, fue el primer sudamericano en lograr este hito, con base en su buena técnica.

Y si bien su historia dentro del tenis fue breve, retirándose el 2004 a los apenas 28 años, su nombre sigue dando que hablar, fue en ese contexto donde el entrenador Patrick Mouratoglou, ex coach de jugadores como Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams, lo mencionó en su tenista ideal de los años 90.

El francés, que ahora tiene una faceta de influencer con más de 740 mil seguidores en TikTok, armo el 2022 a su tenista ideal con los más grandes de la década de los 90, nombrando figuras como Pete Sampras, Andre Agassi y por supuesto al “Chino”, a quien ubicó en un privilegiado lugar.

Marcelo Ríos parte del tenista “ideal” de los 90:

Mouratoglou eligió uno a uno a tenista de acuerdo a sus características para armar al tenista perfecto, fue ahí como mencionó, por ejemplo, a Pete Sampras con la “Mejor derecha” o Gustavo Kuerten como “el mejor revés a una mano”.

En ese contexto fue que, tras nombrar a los mencionados tenistas y otros como Agassi, Kafelnikov o Muster, entre otros, Patrick Mouratoglu mencionó no una, sino en dos oportunidades al “Chino”. Fue en las categorías “best hands” (Mejor toque o manejo de la raqueta) y “best lefty” (mejor zurda) donde el chileno fue reconocido,formando parte importante de un listado de la elite de los años 90 en el circuito.

Patrick Mouratoglou reconoció a Marcelo Ríos dentro de la elite de los años 90 en el tenis. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

El jugador perfecto de los 90 para Patrick Mouratoglu: