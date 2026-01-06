Universidad de Chile está buscando delanteros para reemplazar a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, quienes el año pasado jugaron en el elenco azul teniendo menos de 30 años (Contreras los cumplió en noviembre).

Lejos de bajarle el promedio de edad a esta zona, la dirigencia deportiva que encabeza Manuel Mayo tiene en mente subir mucho la edad de los arietes que tendrá la U en el 2026.

Ya firmó Eduardo Vargas, que con 36 años asegura sentirse físicamente en un momento espléndido de su carrera. De hecho Mayo aseguró que en las mediciones fue el mejor del plantel.

Además, tiene en carpeta a dos jugadores que pasaron los 30 años hace rato: Octavio Rivero (33) y Juan Martín Lucero (34), lo que haría de la delantera azul una de las más veteranas del torneo.

Lucero dejará Fortaleza para jugar en U de Chile

U de Chile busca delanteros con recorrido

Manuel Mayo indicó al respecto que “buscamos delanteros de jerarquía, con recorrido. En otras posiciones buscamos más jóvenes, proyectos. Por eso llega Eduardo”.

Además señaló que “tienen que tener jerarquía frente al arco y que se conecten con el juego, no nos sirve los que sean únicamente finalizadores. Necesitamos que se apoyen y descarguen bien, luego que tengan calma frente al arco en partidos cerrados”.

En ese aspecto explica lo que es la llegada de Vargas. “Fue en conjunto con el entrenador, le planteamos la idea y no lo pensó, dio el sí inmediatamente. Ayuda la historia que tiene Eduardo con el club, lo enfrentó, vio su nivel y no dijo que venga porque es ídolo”.

“Que venga a ganar partidos, a ganar campeonatos, que el ídolo que es sea un extra. Que los jóvenes lo vean cómo se cuida, cómo se alimenta y cómo se entrena. Es un ejemplo para todos”, señaló sobre Edu.

