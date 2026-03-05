Es tendencia:
Copa Sudamericana

Crack de Palestino y verdugo azul en Sudamericana: deja botando que a U de Chile le faltó jerarquía

Nelson Da Silva la tiene clara: a diferencia de la U Palestino siempre buscó ganar el partido, además de festejar su alegría tras "comer mier...".

Por Diego Jeria

Da Silva la deja clara: Palestino siempre buscó ganarle a la U y lo logró.
Palestino está en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras clasificar frente a Universidad de Chile. Fue triunfo árabe por 1-2, resultado que dejó eliminada a la U y sin competencia internacional para todo el resto del año.

El fracaso de una Universidad de Chile cuestionada con Francisco Meneghini en la banca, comenzó a definirse con el primer gol de Nelson Da Silva en los 84′. Tras el duelo el delantero argentino compartió reacciones.

“Le doy las gracias a Palestino por la oportunidad. Estoy muy contento y muy emocionado. En todo momento intentamos ganar el partido y tuvimos las más claras. Fue un resultado justo“, dijo el atacante a la transmisión de Dsports.

Da Silva: el delantero del Tino que comió “mier…”

Agregó que “tratamos de hacer un buen juego, pero a mí me evalúan con goles. Por suerte se lo puedo retribuir a Palestino“.

Da Silva empujó el temprano fracaso internacional de la U de Meneghini.

Estoy muy emocionado poder estar acá. Tuve un momento muy complicado con la lesión en Deportes Limache. Me tocó comer mierda y ahora pude venir acá que es un club enorme“, sentenció Da Silva.

Así las cosas, Paqui Meneghini vuelve a estar seriamente cuestionado en la dirección técnica de la U, hasta ahora rescatable sólo el marcador del triunfo contra Colo Colo, duelo en el que tampoco se vio buen fútbol del Chuncho.

Por su parte, Palestino espera conocer rivales en el grupo de la Sudamericana. Mientras, debe preparar el partido del domingo, como local ante Cobresal, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Resumen:

-Palestino clasificó a fase de grupos de Sudamericana tras vencer 1-2 a Universidad de Chile.

-El delantero Nelson Da Silva anotó el primer gol del triunfo árabe al minuto 84′.

-Francisco Meneghini quedó cuestionado tras la eliminación definitiva de la U de competencias internacionales.

