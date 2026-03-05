Universidad de Chile quedó en el suelo tras la dura caída ante Palestino por la Copa Sudamericana. Recién estamos a marzo y los azules ya se quedaron sin competencias internacionales en este 2026, lo que sin duda deja a Francisco Meneghini en la cuerda floja pensando en su continuidad.

Sin embargo, además del discreto trabajo del DT hay que apuntar a niveles individuales en el plantel que no han estado a la altura. Uno de ellos es el de Octavio Rivero, quien además no anotar goles ya está dando dolores de cabeza por sus constantes lesiones.

¿Lo peor? Pues que no se ve que esta situación con el uruguayo llegue a buen puerto en el corto plazo. Así lo detalló la periodista Rocío Ayala, quien en su informe en ADN Radio lanzó una información que dejó muy preocupados a los hinchas azules.

Aseguran que Rivero nunca estará 100% sano en Universidad de Chile

La periodista partió diciendo que “lo de Octavio Rivero es lo siguiente. Contra Universitario efectivamente sintió un malestar en la rodilla, donde se le acumuló liquido. Después con Audax Italiano ya estaba desinflamado y por eso mismo juega en el debut de la U en el torneo”.

“Luego se le vuelve a acumular líquido y le dan unas semanas de descanso para que pueda estar ante Huachipato. Vuelve a estar bien, se le desinflama y puede jugar ante Palestino en La Cisterna, pero se le vuelve a inflamar en el amistoso ante San Luis”, agregó.

Octavio Rivero suma apenas 92′ minutos de juego con Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Ayala advirtió que “es una inflamación que va y viene. Hoy Rivero está bien, quiere jugar. De hecho ya tenía ganas de estar citado para este partido en la Sudamericana, pero los médicos están preocupados de esta situación tan inestable del jugador”.

“El jugador quiere estar ante Universidad de Concepción y de hecho ya está haciendo trabajo con balón, pero es una decisión medica, porque lo más probable es que una vez que juegue un partido se le va a volver a inflamar esa zona”, añadió.

Para cerrar, la periodista afirmó que “Rivero no quiere operarse, así que vamos a ver si logra convivir con esto y si la U lo acepta. Los exámenes médicos no lo mostraron porque en ese momento tenía la rodilla desinflamada”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

