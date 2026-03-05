Es tendencia:
Fútbol Chileno

Detienen al presunto autor del crimen que provocó tragedia en el fútbol chileno

Fue la Policía de Investigaciones quien dio con el paradero del hombre de 45 años que fue denunciado como autor del ataque a Nicolás Vidal en Llolleo.

Por Alfonso Zúñiga

Siguen las consecuencias de la tragedia que enlutó al fútbol chileno.
Siguen las consecuencias de la tragedia que enlutó al fútbol chileno.

Fue a comienzos de la presente semana que el fútbol chileno sufrió una lamentable tragedia. En el marco de la Copa de Campeones de la Región de Valparaíso, se produjo un violento ataque que derivó en el asesinato de un jugador.

La víctima fue Nicolás Vidal, de 30 años y con pasado en Santiago Wanderers, que jugaba en el Club Estrella Roja de Valparaíso y quien recibió el disparo provocado por un hincha del Cerro Alegre de San Antonio, en duelo que se jugó en Llolleo.

Días después que se provocara esta tragedia en el fútbol chileno, se suspendieron todas las competencias nacionales a nivel amateur, por decisión de ANFA, y ahora se encontró al presunto culpable de este delito.

Caen responsables de la tragedia que enluta al fútbol chileno

Según dio a conocer la Policía de Investigaciones (PDI) en Valparaíso, fue personal de la entidad en la comuna de San Antonio quien hizo cumplir la orden de detención vigente contra un hombre de 45 años, al que se le identificó como el responsable del balazo que mató al futbolista.

Tras la acción policial, el presunto victimario será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad puerto, que este viernes 6 de marzo lo formalizará y se conocerán las medidas cautelares que pesarán en su contra.

Cabe recordar que el fútbol chileno, en el ámbito amateur que se rige a través de la ANFA, suspendió toda su actividad a nivel nacional hasta el próximo martes 10 de marzo. Mientras tanto se ordenó la expulsión de por vida de hasta siete jugadores del club Cerro Alegre involucrados en el hecho.

En síntesis

  • Nicolás Vidal, exfutbolista de 30 años, lo asesinaron durante un encuentro de fútbol amateur en Llolleo.
  • Detenido de 45 años enfrentará formalización este viernes 6 de marzo por el crimen.
  • Suspensión nacional de ANFA se mantendrá vigente hasta el próximo martes 10 de marzo.
