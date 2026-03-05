El Colegio de Entrenadores estuvo pendiente a la primera aparición que tuvo Julio Barroso en el banco de Everton de Viña del Mar. Fue en la victoria ante Universidad de Concepción y el otrora zaguero central acompañó a Davis González en la conducción.

Tal como había ocurrido hace un tiempo, el organismo puso el grito en el cielo por la presencia de Barroso. También por una irregularidad que detectaron con el ayudante de Martín Cicotello en Unión La Calera. Por eso mismo, presentaron una carta a la ANFP en la que oficiaron a una revisión exhaustiva.

“Es en referencia al incumplimiento de bases de competencia de Primera División de los clubes Everton de Viña del Mar y Unión La Calera. El oficio presentado está referido a los señores Julio Barroso, director técnico ayudante de Everton y Emiliano Aquino, director técnico ayudante de Unión La Calera“, rezaba la misiva.

Davis González y Julio Barroso en la banca de Everton. (Marco Vazquez/Photosport).

Citaron el artículo 52, que se supone que tanto Ruleteros como Cementeros vulneraron: “Para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional, en los casos que éstos fueren extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA“, advirtieron.

Según el Colegio de Entrenadores, el staff de Martín Cicotello no ha inscrito ningún ayudante en el sistema Comet. (Andres Pina/Photosport).

“Sólo podrán dirigir técnicamente a un club, sea como directores técnicos o como ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia. Este organismo gremial ha solicitado a la ANFP velar por el cumplimiento de la normativa, toda vez que además de estar establecido en el reglamento de la competencia local”, expuso el ente.

Colegio de Entrenadores amenaza a Everton por Barroso y a La Calera con pérdida de puntos

Luego, el Colegio de Entrenadores detalló puntualmente por qué acusaron a Julio Barroso en Everton y a Emiliano Aquino en Unión La Calera. “El punto clave de la presentación es la inscripción en planilla de ambos casos como personal auxiliar. Es de conocimiento público su accionar en el rol de directores técnicos ayudantes”, denunciaron.

“Unión La Calera es el único club de Primera División que en ninguno de los 5 partidos de la máxima competencia ha inscrito un entrenador asistente. Ese concepto que se utiliza para registrar al director técnico ayudante en el sistema COMET. Lo anterior sólo se entiende debido a que el mencionado Aquino no cuenta con la licencia Pro Conmebol”, acusaron en el organismo.

Dieron más detalles. “En el caso de Everton y Julio Barroso: pese a ser divulgada públicamente su participación como técnico ayudante junto a Davis González ante Universidad de Concepción, también fue inscrito como personal auxiliar. Esto puede ser válido para alguien que efectivamente cumple un rol de asistencia complementaria. Pero no se condice con la participación como primer colaborador del entrenador principal“, observaron.

Julio Barroso celebró junto a Everton ante Universidad de Concepción. (Marco Vazquez/Photosport).

“En el caso de Calera, debido a que su técnico ayudante no alcanza el requisito de Conmebol Pro. Tiene Conmebol A que le permite dirigir hasta Fútbol Joven. En el caso de Everton: su técnico ayudante no tiene ninguna validación que le permita dirigir en ninguna categoría de Chile”, sostuvieron de Barroso y Aquino.

Por eso, el Colegio de Entrenadores entregó una serie de solicitudes. Aunque una incluye el recordatorio de posible resta de puntos. “Revisar y supervisar la documentación de los profesionales mencionados.El artículo 51 establece pérdida de puntos para los clubes cuyos profesionales aparezcan en planilla con una función distinta a la establecida en sus contratos”, sentenció.

Queda por ver si Universidad de Concepción se hará parte de esta acusación y si los rivales que perdieron ante Unión La Calera moverán alguna gestión a raíz de esto. Por el momento, otra vez Barroso quedó en el ojo del huracán por su licencia de entrenador.