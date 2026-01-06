Brayan Cortés finalmente emigró a préstamo al fútbol argentino para sumar su segunda oportunidad fuera de Chile y eso podría haberle facilitado el camino con un refuerzo a Deportes La Serena. Sí, tal como leen: mientras el portero iquiqueño vive sus primeras prácticas en Argentinos Juniors, en las oficinas se toman decisiones.

Los granates precisan un arquero en este mercado de fichajes y la búsqueda de los Papayeros llegó hasta La Paternal. Aunque fue un nombre conocido en Chile, pues tuvo una experiencia en Palestino. Las referencias son para un golero recordado por haber sufrido una grave lesión tras recibir un rodillazo de Fernando Zampedri.

Se trata de Federico Lanzillota, portero que parece haber perdido mucho terreno tras la llegada del Indio. Por eso mismo, el cuadro serenense movió fichas formalmente para su contratación. “Es factible que rescinda con Argentinos Juniors y llegue en condición de agente libre”, informó el periodista Adriano Savalli.

El golero trasandino tiene 33 años y jugó en tres clubes luego de paso por el Tino: el Aucas de Ecuador, el Bolívar de Bolivia y los Bichos Colorados, elenco al que llegó en 2016 procedente de Nueva Chicago. “Le ofrecieron contrato de una temporada”, agregó Savalli sobre Lanzillota y su posible desembarco en La Portada.

El golpazo de Zampedri a Lanzillota en un partido entre la UC y Palestino. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Brayan Cortés y su presencia en Argentinos Juniors seguramente le facilitarán la tarea a Deportes La Serena, que acaba de nombrar a Felipe Gutiérrez como su nuevo director técnico. Un detalle importante para esta negociación, pues el Pipe llegó al cuadro granate acompañado de Germán Lanaro.

El otrora central multicampeón con Universidad Católica fue ayudante de Pablo Guede en los Bichos Colorados. De ahí conoce a Lanzillota, uno de los goleros que tiene su futuro lejos de La Paternal. A propósito de eso, el Semillero del Mundo ya informó otra salida de un arquero.

Se trata de Lucas Chaves, quien se sumará a préstamo al Panathinaikos de Grecia. “Va por seis meses con cargo y opción de compra”, informó Argentinos Juniors en sus canales oficiales. El tiempo dirá si los Papayeros suman y siguen con los refuerzos para afrontar la campaña.

Ya confirmaron el arribo de Alexander Oroz, quien terminó su contrato con Colo Colo. Otro que fue oficializado como refuerzo serenense fue el centrocampista argentino Gonzalo Escalante, uno de los nombres que más expectativas levanta en la hinchada granate. De momento, La Serena cuenta con dos goleros: Eryin Sanhueza y José Tapia. Esperan por Lanzillota…

Federico Lanzillota disputó 17 partidos en Palestino durante 2019 y 2020. (Marcelo Hernandez/Photosport).