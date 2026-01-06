Es tendencia:
Movidas 2026: La Serena se refuerza con figuras desechadas por Colo Colo y la U

El cuadro granate comandado por Felipe Gutiérrez empieza a rearmar el equipo para está temporada.

Por Felipe Pavez Farías

Oroz se suma como nuevo fichaje de La Serena
Deportes La Serena comienza a rearmar su plantel para la temporada 2026. Tras rozar el descenso, en el cuadro granate no quieren volver a pelear en la parte baja de la tabla de la Liga de Primera. 

Para ello, el primer gran fichaje fue Felipe Gutiérrez para reorganizar la plantilla estelar. Tras ello, el mercado de fichajes se reactivo de inmediato: llegó Gonzalo Escalante y Joaquín Gutiérrez y además se informó la renovación de Andrés Zanini fueron los primeros anuncios. 

Pero ahora se detalla que se sumarán dos ex promesas de los clubes más grandes del país. Lo que tiene relación a la llegada de Alexander Oroz para el ataque y Yahir Salazar para reforzar la defensa granate. 

El Diario El Día informa que ambos jugadores formados en Colo Colo y Universidad de Chile ya están haciendo los primeros trabajos físicos y tácticos bajo el mando del Pipe Gutiérrez.

“Ya están trabajando en la pretemporada del cuadro papayero, pero que aún no han sido anunciados oficialmente por la dirigencia”, detallaron. 

La gran duda de La Serena

El tema ahora es definir la continuidad de Jeisson Vargas. El formado en la UC fue la gran figura de La Serena en 2025 con 11 goles en 22 partidos. Así las cosas se negocia su extensión de contrato con los granates. Pero de momento aún no se ha presentado en la pretemporada. Por lo que se espera resolver el tema en las próximas horas. 

