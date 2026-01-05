Es tendencia:
Fabián Orellana le desea éxito al argentino que remeció el mercado de fichajes en Chile

El Histórico compartió una tierna historia junto a este jugador surgido en Boca Juniors para desearle éxito en su nueva aventura chilena.

Por Jorge Rubio

Fabián Orellana y este volante argentino compartieron muchas vivencias en el fútbol español. Incluido un concierto de Anuel.
© Instagram.Fabián Orellana y este volante argentino compartieron muchas vivencias en el fútbol español. Incluido un concierto de Anuel.

Fabián Orellana lleva ya un tiempo alejado del fútbol profesional y aunque ahora se dedica al pádel, también demostró que está muy al tanto de las principales novedades en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Histórico hizo varias buenas migas en su largo paso por España.

De hecho, el Fabi forjó una relación cercana con un volante de contención argentino que fue confirmado como uno de los bombazos en esta ventana de traspasos. Se trata de un mediocampista argentino de 32 años formado en las inferiores de Boca Juniors.

Gonzalo Escalante, quien también registra pasos por la Lazio de Italia y una vasta traytectoria en el balompié español. El volante de contención fue anunciado como incorporación de Deportes La Serena, que espera mejorar la campaña de 2025 en la Liga de Primera este año. Para eso nombró a Felipe Gutiérrez como entrenador y también fichó a Joaquín Gutiérrez desde Huachipato.

“Lo mejor en tu nuevo desafío”, posteó Orellana. Un mensaje que acompañó con una fotografía junto a Escalante, quien seguramente será el eje del mediocampo granate durante la campaña. ¿Pero de dónde surgió esta amistad entre el Histórico y el trasandino?

Deportes La Serena firma a Gonzalo Escalante: Surgido en Boca Jrs con pasos por Italia y España

La cercanía de Orellana con Gonzalo Escalante, bombazo del mercado de fichajes en La Serena

Fabián Orellana vistió la camiseta de varios clubes en España y en uno de ellos compartió con este mediocampista argentino que sorprendió a todo Chile en el mercado de fichajes. Fue en el Eibar donde ambos forjaron una cercanía que reflotó en el aterrizaje del trasandino para probar suerte en el balompié criollo.

Fabián Orellana y Gonzalo Escalante juntos en el Eibar español. (Getty Images).

Allí jugaron juntos en 59 partidos. Tiempo de sobra para conocerse bien. De hecho, Escalante le dejó un regaloneo cibernético al ex jugador del Celta de Vigo y el Granada de España. Reposteó el mensaje del chileno con un agasajo típico que recibe Orellana.

Captura Instagram.

“Histórico“, expuso Escalante, quien también sumó un emoji con el que dejó clarísimo su sentir con el futbolista que cerró su extensa trayectoria en la Universidad Católica. El apodo que el talentoso extremo se ganó luego de anotarle ese inolvidable gol a Argentina en el triunfo por 1-0 de la Roja que dirigía Marcelo Bielsa en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Son varios los futbolistas con los que el Fabi Orellana hizo un lazo muy cercano en el fútbol español. Otro argentino que reconoció ser su amigo hace poco tiempo fue Ezequiel Garay, un defensor central que llegó a ser dirigido por Manuel Pellegrini en el Real Madrid.

Excompañero de Fabián Orellana recuerda tensos momentos: “Es verdad que su personalidad…”

