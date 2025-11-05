A Gonzalo Fierro nadie le puede quitar el honor de haber sido mundialista en Sudáfrica 2010 con la selección chilena. Un recuerdo que tiene grabado en lo más profundo y que sacó a colación mientras espera formar parte de otro equipo que evoca mucho al de Marcelo Bielsa.
Se trata de la Copa Duelo de Leyendas, que tendrá como capitán a Matías Fernández. También estará Fabián Orellana, otro de los que acudió a la cita mundialista disputada en el continente africano. Pablo Contreras, otro convocado por el Loco Bielsa, dirá presente en este torneo que tendrá como invitado estelar a Ronaldinho.
En ese contexto, Gonzalo Fierro le concedió unos minutos a RedGol para hablar de este encuentro, que se disputará en el hermosísimo Claro Arena. “Es un orgullo representar al país. Para cualquier jugador siempre vestir la camiseta de Chile es importante”, dijo el Pistolero, ganador de 12 títulos con Colo Colo.
Gonzalo Fierro junto a Alexis Sánchez en la selección chilena. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).
“Para nosotros más aún, estamos retirados hace un par de años. Y que nos den esta oportunidad, sabiendo que hay varios que quizá merecen estar acá. Pero siempre uno agradece. Las veces que fui nominado a la selección traté de hacer lo mejor posible”, apuntó Fierro.
Gonzalo Fierro saca pecho por haber sido mundialista en la selección chilena
Fierro sabe perfectamente que ser convocado a la selección chilena no es para cualquiera y con mayor razón, tener el rótulo de mundialista. Eso sí que está reservado para una acotada lista. Por eso mismo, el ex jugador de Deportes Antofagasta sonríe.
El paso del tiempo, entre otras cosas, permite dimensionar de otro modo las experiencias. “Tengo Copa América, un Mundial, Eliminatorias, estuve en ese partido cuando clasificamos a Sudáfrica en Colombia”, manifestó Fierro sobre sus aventuras con la Roja.
Gonzalo Fierro también fue convocado por Borghi a la selección chilena. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).
Eso sí, el otrora Joven Pistolero se toma la Copa Duelo de Leyendas con la mayor seriedad. “Ojalá que cuando se juegue el torneo poder hacerlo de buena manera”, sentenció Gonzalo Fierro, con más ganas que nunca de vestir nuevamente la camiseta roja.
