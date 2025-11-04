Alianza Lima tuvo mucha relación con el fútbol chileno durante esta temporada y quiere volvar parte de esa experiencia al mercado de fichajes que se avecina. El cuadro peruano apareció en el horizonte de Deportes Iquique durante las rondas previas de la Copa Libertadores.

Y al tiempo, el elenco íntimo fue el escollo de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bajo la tutela de Néstor Gorosito, nuevamente pudieron competir a nivel internacional. De hecho, eliminaron a Boca Juniors mediante lanzamientos penales para pasar a la fase grupal de la Libertadores.

Pero en la segunda parte del año, el rendimiento del equipo decayó muchísimo. Y no estuvo a la altura en el ámbito local. En ese contexto, parece que la plana mayor de la institución ya busca jugadores para reforzar el plantel. Uno de ellos es un goleador argentino que hace muy poco llegó a Chile.

Maximiliano Romero en acción ante Universidad Católica en el Claro Arena. (Diego Martin/Photosport).

Tuvo un estreno soñado en el fútbol chileno: le marcó a Colo Colo en su primer partido con O’Higgins. Las referencias son para Maximiliano Romero, un objetivo aliancista, según la información que reportó A Presión. “Es uno de los delanteros que figura entre las opciones”, contó el periodista Gabriel Pacheco.

Maximiliano Romero le anotó al Cacique en su debut por O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

La carrera de Maxi Romero lo hizo erigirse como un promisorio atacante del fútbol trasandino en Vélez Sarsfield. En 2018, el PSV Eindhoven de Países Bajos desembolsó 10 millones de euros para quedarse con su pase. Todo indica que Alianza Lima lo puso entre sus posibles incorporaciones.

Maxi Romero es seguido por Alianza Lima para el mercado de fichajes

Los números que ha dejado Maxi Romero en O’Higgins son muy respetables, por algo Alianza Lima lo listó entre sus posibles fichajes del mercado que se avecina. El ex jugador de Racing Club y Argentinos Juniors suma cinco goles al cabo de nueve partidos en el Capo de Provincia.

Maxi Romero fue compañero de Paolo Guerrero en Racing Club y podría repetir la experiencia en Alianza Lima. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Otro club donde se mencionó fue en Peñarol de Uruguay, aunque el foco de Romero está en asegurar el Chile 2 con O’Higgins. El cuadro celeste cortó la racha triunfal de la Católica en el Claro Arena y sueña con ganar el boleto para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este 8 de noviembre, O’Higgins será local frente a Ñublense en la fecha 27 de la Liga de Primera. El partido se disputará a contar de las 20:30 horas para que el equipo adiestrado por Francisco Meneghini siga en la lucha por el anheladísimo Chile 2.

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Luego de vencer a la Católica, O’Higgins quedó a un punto de los Cruzados en la tabla de posiciones.

Así va Alianza Lima en la tabla de la Liga 1 de Perú

Alianza Lima marcha muy lejos del campeón Universitario en la tabla del Torneo Clausura en Perú.