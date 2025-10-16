Este atacante, que alcanzó a disputar la Champions League en su paso por el fútbol de Países Bajos en Europa, fue anunciado como fichaje justo antes de recibir a Colo Colo. Para muchos, fue la solución al mayor problema de su flamante equipo: la falta de gol.

Por eso mismo, O’Higgins sorprendió a todos cuando anunció la contratación de Maximiliano Romero, un centrodelantero de 26 años que llegó a préstamo desde Argentinos Juniors. Con apenas unos días en Rancagua, el ariete surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield se hizo notar en el fútbol chileno.

Gracias a un cabezazo letal, venció la resistencia de Fernando de Paul en aquel partido que el Capo de Provincia igualó ante el Cacique por 1-1 en El Teniente. Los forasteros se pusieron en ventaja gracias a un gol de Javier Correa. Y en el descanso, Romero fue requerido en los celestes. Reemplazó a Moisés González y tardó apenas seis minutos en firmar su primera conquista en Chile.

Maxi Romero en el PSV Eindhoven ante el Barcelona. Pagaron 10 millones de euros por él en enero de 2018. (Getty Images).

En siete partidos ligueros, Romero anotó cinco goles. Una muestra elocuente de la efectividad que tanto buscaba el equipo rancagüino. El trasandino asegura un tanto cada poco más de 100 minutos, pues registra 531′ de acción en la Liga de Primera 2025. Desafortunadamente tendrá que esperar unas semanas para engrosar esa cifra.

Sebastián Vegas intenta frenar a Maxi Romero en aquel partido ante Colo Colo. (Carola Tabilo /Photosport).

Así al menos lo informó el periodista Nicolás Cortés de radio Rancagua. “Baja sensible para O’Higgins: el delantero Maximiliano Romero se lesionó y sería baja al menos 2 semanas”, informó el citado comunicador. De inmediato quedó borrado del duelo frente a Deportes Iquique, colista del certamen.

La baja de Maxi Romero le pega a O’Higgins ante el colista y un rival directo

Maxi Romero jugó un partido en la Champions League y otro en la Europa League en una apuesta fallido que hizo el PSV Eindhoven por un delantero que al tiempo se estrenó en Chile con un gol frente a Colo Colo. Además de no poder jugar contra Iquique, el ex Vélez tampoco estará ante el líder.

Maxi Romero también le marcó a Palestino en el Municipal de La Cisterna. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El 25 de octubre, O’Higgins será local frente a Coquimbo Unido, por ahora cómodo puntero e inminente campeón. Una baja sensible para Francisco Meneghini, quien podría darle una nueva chance al paraguayo chileno Arnaldo Castillo.