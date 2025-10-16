Deportes Iquique está muy complicado en la tabla de posiciones y recurrió a un histórico de la institución, quien también pasó por Colo Colo y la U de Chile y en ambos celebró títulos. De hecho, se formó como futbolista del Cacique, donde formó parte del plantel de 1998 que ganó el Campeonato Nacional.

Aunque sólo jugó seis partidos en aquel equipo que dirigía el paraguayo Gustavo Benítez. Las referencias son para Manuel Villalobos, quien con los años cruzó la vereda al archirrival de los albos: la Universidad de Chile, aunque antes jugó en Ñublense de Chillán.

“Ñublense fue el club donde renací como jugador. Marcó mi vida. De ahí salté a la U por todo lo que pude demostrar”, le contó el retirado ariete al diario La Discusión hace algunos años. En los azules dejó su huella con 30 goles y 15 asistencias. Uno de esos tantos fue en el Superclásico ante el club que lo vio nacer.

Manuel Villalobos ante Colo Colo cuando era capitán de Ñublense. (LUIS HIDALGO/PHOTOSPORT).

El 12 de abril de 2008, Manuel Villalobos dejó su nombre grabado en el partido más importante del fútbol chileno. Tras un centro rasante de Emilio Hernández, el ariete le dio la victoria por 1-0 al Romántico Viajero ante Colo Colo. En aquel momento, Arturo Salah era el DT azul y Fernando Astengo, el de los albos.

Así gritó ese gol Manuel Villalobos en el Estadio Nacional. (CHILE. ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

El último club de Villagol fue Santiago Wanderers. Luego de anunciar su retiro, inmediatamente comenzó a trabajar en las divisiones menores de los Dragones Celestes, donde hasta hace algún tiempo era el goleador histórico. Aunque su récord fue derribado por Álvaro Ramos. Inició su periplo como DT en la Sub 17 del equipo tarapaqueño.

Manuel Villalobos: de ser campeón con Colo Colo y la U a ser el desesperado salvador de Iquique

Manuel Villalobos sabe perfectamente de presión, pues convivió con ella en Colo Colo y la U de Chile, por ende está consciente de desafíos relevantes como el que aceptó en Deportes Iquique. Una dupla del otrora goleador con Rodrigo Guerrero tomó el testimonio dejado por Fernando Díaz.

Manuel Villalobos también le marcó a Colo Colo con los Dragones Celestes. (Andres Pina/Photosport).

La salida del Nano estuvo llena de polémicas. Y a falta de siete partidos, el avezado director técnico le puso punto final mediante una renuncia a su estadía en el Tierra de Campeones. Villalobos era el estratego del equipo Sub 18 de la institución iquiqueña cuando tomó este fierro que hierve mientras lo acecha el fantasma de la Primera B.

Este 15 de octubre, Villalobos cumplió 45 años. Justo antes de tener su primer partido en esta misión salvación. Quién sabe si llega a la cabina técnica de Deportes Iquique con la marraqueta bajo el brazo. Por ahora, lo clave es sumar de a tres puntos lo antes posible. Este 17 de octubre, se jugará un derbi celeste pues los nortinos recibirán a O’Higgins.

Así va Deportes Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes Iquique marcha en el último lugar de la tabla y el descenso directo es cada vez más factible. Suma 14 puntos, cuatro menos que Deportes Limache, el otro que está en la zona roja.

