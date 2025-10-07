Todo Deportes Iquique se movilizó por la fuerte acusación que hizo Fernando Díaz en torno a un nuevo amedrentamiento del que aparentemente el plantel de los Dragones Celestes había sido víctima. De hecho, el experimentado director técnico dijo que el apriete fue un momento tenso.

“Se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo y nos insultaron. Agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, manifestó el Nano Díaz en una entrevista que le concedió a BolaVip. El entrenador dijo que los futbolistas quedaron asustados.

Y que este hecho podría representar un golpe anímico negativo para el equipo tarapaqueño, actual colista en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. En ese contexto, el vicepresidente del cuadro iquiqueño sacó la voz en radio Paulina y desmintió la versión del DT.

Fernando Díaz llegó a los Dragones Celestes a reemplazar a Miguel Ramírez. (Alex Diaz/Photosport).

Así no más. “Fue gente al entrenamiento del equipo, pero no hubo violencia”, manifestó Jorge Fistonic, quien fue tesorero de la ANFP en la época de Sergio Jadue. Pero no se quedó con eso, insistió en que en todo el año no se dio ninguna situación que dañara a los futbolistas.

Sí, a pesar del antecedente de esa invasión que suspendió el partido ante Unión Española. “Nunca ha existido violencia ni un riesgo físico para nuestros jugadores. Tal vez no compartimos la forma, pero cuando la gente ha ido no hubo violencia”, insistió casi majaderamente Fistonic.

Vice de Iquique contradice la acusación de Fernando Díaz

El vicepresidente de Deportes Iquique fue contra la acusación que dejó Fernando Díaz durante esta semana. De hecho, incluso habló de un incidente vivido por Edson Puch. Otro de los temas que remeció la interna del plantel estelar de los Dragones Celestes.

“Ese tema fue con una persona. No fue con la barra ni la hinchada. Fue una persona equis contra otra. Es algo que se está investigando en Fiscalía”, lanzó Jorge Fistonic, siempre en la entrevista que le concedió a la raudio Paulina, donde quiso apaciguar los ánimos.

Aunque en rigor, ese incidente entre un jugador y su hija fue el que afectó a Marcelo Jorquera, lateral izquierdo de pasos por Universidad de Chile, Cobresal y la Unión Española. Incluso una amenaza de muerte hubo en aquel tenso incidente con el zurdo. Siguen las turbulencias en el estadio Tierra de Campeones y el fantasma de la Primera B acecha cada vez más fuerte.

Marcelo Jorquera fue amenazado este año. (Jorge Loyola/Photosport).