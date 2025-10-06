Deportes Iquique es un caos, donde la mala campaña los tiene en el último lugar con el peligro del descenso latente en la Liga de Primera. Y ahí, Fernando Díaz sufrió feo “apretón” de barristas que invadieron el entrenamiento del equipo.
“Se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, dijo el Nano a Bolavip, sobre el repudiable hecho sucedido en el norte.
Por eso, el Colegio de Entrenadores alzó la voz y se cuadró con su colega. Con un directo comunicado, el gremio exigió presencial policial en los entrenamientos de Deportes Iquique e hizo un llamado al fútbol chileno.
Exigen seguridad para Fernando Díaz en Iquique
El Colegio de Entrenadores puso el grito en el cielo, culpando a los directivos por no asegurar la integridad física de los futbolistas y Fernando Díaz tras los hechos de violencia en el entrenamiento de Deportes Iquique.
“Agradecemos la intervención posterior de Carabineros para resolver y solicitamos especial atención en los días y horarios de entrenamiento venideros. Esperamos que el club tome medidas al respecto y que las autoridades realicen gestiones sobre el asunto”, dijeron en el gremio.
Siguiendo con sus descargos, el Colegio de Entrenadores le mandó directo recado a los barristas de los Dragones Celestes diciendo que “los resultados deportivos no pueden ser un argumento para la violencia”.
“Detrás de cada uno de los profesionales hay familias y el lugar de trabajo debe ser un espacio seguro”, cerraron. Deportes Iquique volverá a la acción oficial el 17 de octubre, cuando reciban a O’Higgins en otra de sus finales por asegurar la categoría.