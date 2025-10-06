Deportes Iquique es un caos, donde la mala campaña los tiene en el último lugar con el peligro del descenso latente en la Liga de Primera. Y ahí, Fernando Díaz sufrió feo “apretón” de barristas que invadieron el entrenamiento del equipo.

“Se metieron a la cancha, interrumpieron el trabajo, nos insultaron, agredieron a jugadores y cuerpo técnico”, dijo el Nano a Bolavip, sobre el repudiable hecho sucedido en el norte.

Por eso, el Colegio de Entrenadores alzó la voz y se cuadró con su colega. Con un directo comunicado, el gremio exigió presencial policial en los entrenamientos de Deportes Iquique e hizo un llamado al fútbol chileno.

Exigen seguridad para Fernando Díaz en Iquique

El Colegio de Entrenadores puso el grito en el cielo, culpando a los directivos por no asegurar la integridad física de los futbolistas y Fernando Díaz tras los hechos de violencia en el entrenamiento de Deportes Iquique.

Fernando Díaz no ha logrado levantar al equipo en lo deportivo /Photosport

“Agradecemos la intervención posterior de Carabineros para resolver y solicitamos especial atención en los días y horarios de entrenamiento venideros. Esperamos que el club tome medidas al respecto y que las autoridades realicen gestiones sobre el asunto”, dijeron en el gremio.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con sus descargos, el Colegio de Entrenadores le mandó directo recado a los barristas de los Dragones Celestes diciendo que “los resultados deportivos no pueden ser un argumento para la violencia”.

La invasión de barristas en marzo pasado, que le costó castigo al club. /Photosport

“Detrás de cada uno de los profesionales hay familias y el lugar de trabajo debe ser un espacio seguro”, cerraron. Deportes Iquique volverá a la acción oficial el 17 de octubre, cuando reciban a O’Higgins en otra de sus finales por asegurar la categoría.

Publicidad