Bairon Monroy, jugador de San Marcos de Arica, sacude al fútbol chileno tras protagonizar un caso de doping. “Di positivo por Marihuana, compartí un ‘pito’ con amigos porque quería despejarme”, comentó el atacante a AS Chile. Si bien arriesgaba una sanción por dos años, logró que esta se reduzca a sólo 10 días.

“He pasado por varias cosas, he sido el sostén de mi familia. Fui papá joven, mi hermano falleció, mi otro hermano cayó preso… Toqué fondo y cometí errores, yo nunca había consumido antes”, lamentó.

ver también Patricio Rubio y un volante uruguayo, los refuerzos que ilusionan a Unión Española en la Primera B

ver también Daniel Gutiérrez está cortado en Colo Colo y está a un paso de llegar a Unión Española

El jugador admitió que no estaba preparado para enfrentar ese duelo. “Yo sabía que esto iba a pasar, mentalmente no estaba, pero tenía que seguir entrenando”, confesó sobre el hecho, el que aseguró no fue acto de rebeldía, sino que una mala decisión de un quiebre emocional.

Bairon Monroy jugando por Cobreloa antes de ser sancionado en San Marcos de Arica

El riesgo del doping

“Desde que me pasó lo del doping estoy con psicólogo, el club a pesar de todo me ha dado una mano”, reveló al hablar de las consecuencias por el control positivo. Y es que para un deportista las sanciones pueden ser muy duras, de hasta años.

“A mí no me pusieron una pistola para consumir, yo quise en ese momento. Fue un año de aprendizaje donde, de lo malo, saqué lo positivo y no quiero volver a cometer un nuevo error”, advierte el delantero con optimismo a pesar de los momentos duros.

Publicidad

Publicidad

El jugador hoy se encuentra a la espera de lo que puedan decir los tribunales respecto a su caso. Hizo sus descargos y ahora está todo en mano de su abogado y representante. “Esto a corto plazo no pone en peligro mi participación”, sentenció.