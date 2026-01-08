Heated Rivarly, la serie de amor, romance y hockey, se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de esta temporada, donde la producción original de Crave, anunció su llegada a popular plataforma de streaming en Chile.

La serie llegará a territorio nacional y Latinoamérica de la mano de HBO Max, la cual es un drama romántico inspirado en la exitosa saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid, y llevada a la pantalla de la mano del multipremiado director canadiense Jacob Tierney.

¿Cuándo se estrena Heated Rivarly en Chile?

La producción se estrenará en HBO Max en febrero próximo, aunque la fecha específica no ha sido anunciada.

¿Cuál es la trama de Heated Rivarly?

La ficción sigue la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras del hockey profesional cuya feroz rivalidad dentro del hielo contrasta con una relación secreta, intensa y profundamente emocional fuera de él.

Protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, la serie presenta a Shane e Ilya como dos de las grandes estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la competencia y una atracción tan poderosa como difícil de entender.

Lo que comienza como un encuentro casual entre jóvenes novatos, se transforma, a lo largo de ocho años, en un recorrido marcado por el amor, la negociación y el autodescubrimiento.

Mientras luchan por alcanzar el éxito deportivo, ambos deberán enfrentar una decisión clave: si hay lugar para el amor verdadero en un mundo tan demandante y competitivo como el suyo.

