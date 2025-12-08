Cada vez queda menos para que La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent llegué a la plataforma de Universal+ con su primera temporada, con una esperada producción que tendrá a un grupo de policías resolviendo complejos casos criminales.

Uno de esos policías es K.C. Collins, reconocido deportista y actor que ha participado en producciones como RoboCop y Chucky, y que interpreta a Theo Forrester, el Fiscal Adjunto y asesor legal de la unidad policial, quien entregó detalles de lo que se verá en pantalla.

La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent prepara su estreno

Theo tendrá una labor importantísima en la serie, ya que ayudará a la unidad a conseguir las pruebas admisibles para encarcelar a los criminales. En ese contexto, Collins adelantó sobre su personaje que interpretarlo ha sido muy valioso interpretarlo.

“Lo disfruto porque creo que es importante que el público vea a alguien de mi color en esa posición, pero no es solo un imbécil, disculpen mi lenguaje. Es competente, así que creo que eso es importante. Disfruto mucho eso y creo que el personaje en general es increíble y me encanta interpretarlo”, señaló en conversación con RedGol.

Sobre su interpretación, señala que no quería que se volviera una caricatura. “Basándote en todo lo que crees saber y todo lo que has visto en el pasado. Así que trabajar con otros personajes en mi pasado me ha permitido no dar nada por sentado“.

“Así que investigo, hago la tarea y hago lo necesario para profundizar en un personaje a nivel personal, humano, ya sabes, su ocupación. Así que no importa cuán grande o cuán pequeño sea el papel, hago todo lo posible para asegurarme de hacer el trabajo”.

Publicidad

Publicidad

Acerca de cómo ha sido formar parte del “Universo de La Ley y el Orden”, Collins comentó. “Para mí, empezó un poco más tarde que para la mayoría. Para mí, fue trabajo y oportunidad, y me encanta ir a trabajar porque me encanta actuar, me encanta disfrutar, así que eso fue para mí”.

“Pero una vez que se asentó y me di cuenta, ¡Dios mío!, formo parte de este universo que la gente ama y que ha existido desde siempre y es súper exitoso y que tanta gente me hable de él. Es mucha presión, pero buena. Quería hacerles lo correcto, pero a la vez darles algo nuevo”.

La gran carrera deportiva de K.C Collins y su llegada a la actuación

El actor cuenta con una larga carrera deportiva donde fue parte de los Toronto Blue Jays como prospecto como adolescente. Debido a su calidad deportiva, recibió distintas ofertas de beca para la educación superior, donde eligió a la Universidad Moroe Community College para estar cerca de su familia.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, a pesar de su gran calidad deportiva, Collins dio un inesperado giro y siguió su otra gran pación: La actuación.

Sobre como su experiencia como atleta ha influenciado su carrera actoral, K.C Collins señaló: “Así que en ambos casos hay que trabajar duro. La competencia es muy dura. Es realmente densa. Hay mucha competencia en ambos”.

Publicidad

Publicidad

“Y también hay que ser inmune a la palabra “no”. Lo vas a escuchar mucho. ¿Y entonces qué haces? ¿Te abrochas el cinturón o, ya sabes, te aprietas las botas y trabajas más duro? Así que esas son, más o menos, y luego te concentras. Sabes, ambos trabajos requieren una concentración tremenda”.

¿Cuándo se estrena La Ley y Orden Criminal Intent: Toronto?

La serie llegará a Universal+ el próximo 14 de enero con su primera temporada.