Las declaraciones de Arturo Vidal poco ayudaron a la tensión en Colo Colo tras el fracaso de no clasificar a Copa Sudamericana. El King tuvo dardos para Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro.

“El equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes”, fueron partes de las palabras del volante, quien sumó que “hubo gente trató de tirar para atrás el carro y así nos fue“.

Por supuesto, los dichos del King dejaron múltiples reacciones. Y una de las respuestas más duras llegó de parte de Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong.

“Lo que pasó en Colo Colo es tan banal y ordinario como que Vidal no aceptó ser suplente. Es muy caradura. Le pega a Ortiz porque no fue titular, pero se olvida de que se borró del partido contra Cobresal”, dijo.

“Vidal no acepta ser suplente en Colo Colo”

“Dice que trabajó toda la semana para ser titular, pero te borraste del partido en El Salvador. Vidal ya meó a Ortiz, dice que no lo quiere y no basta con eso porque al otro día salió el guardaespaldas”, sumó.

En la semana, el preparador físico de Arturo Vidal, Juan Ramírez, disparó contra Ortiz. “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas, no hay otro resultado que las manos vacías“, dijo.

“Vidal no acepta ser suplente y descargó toda la caballería. Y así como criticamos a Michael Clark en su momento por esconderse… Aníbal Mosa, qué manera de esconderse, está muy escondido”, cerró Guarello.