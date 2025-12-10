Juan Cristóbal Guarello fue durísimo con el presente y futuro de Colo Colo. El Cacique terminó el 2025 octavo en la tabla y ni siquiera logró clasificar a Copa Sudamericana, justo en medio de rumores sobre un déficit financiero y el embrollo que se le viene a los albos en la conformación del plantel para la próxima temporada.

Entre sugerencias de poda y bajar los gastos de Blanco y Negro, King Kong incluso dio a entender que de mantenerse en el mismo carrusel, no sería coincidencia que Colo Colo vuelva a pelear por no descender.

“El esquema de Colo Colo no puede ser gastar en jugadores carísimos, tapar completamente las inferiores y terminar en un déficit total. Y después estar complicándose, porque el 2020 no la viste venir y de repente estabas peleando abajo“, dijo tajante Guarello en Deportes en Agricultura.

El periodista agregó que “ahora saliste octavo, se te está repitiendo un patrón. Cuidado, que otra nueva locura… la suerte es que Colo Colo no juega copa internacional, ah“.

El déficit de Colo Colo y poda masiva de Guarello

“Tenemos 3 millones de dólares de déficit, tenemos los derechos de televisión en garantía porque factorizamos para tener caja. Nos van a empezar a descontar televisión gracias al gran negocio que hicieron (en la ANFP). Y a Colo Colo no puede llegar un mecenas, y no hay“, complementó.

El comentarista explica que “tienen que hacer un aumento de capital y el directorio aprobarlo. Y Colo Colo está con un déficit atroz porque el plantel se le fue a la nubes y no es rentable. No va a jugar copas internacionales, y no hay ninguna garantía que este nivel de inversión traiga algún beneficio en la cancha, como sucedió el 2025″.

“Me pueden decir que Colo Colo va a invertir. Sí, podrá traer un volante, un delantero… Pero Colo Colo tiene que sincerarse, no puede seguir pagándole a las estrellas lo que les están pagando, porque no tendrán fútbol internacionales y no son garantía de logros“.

En lo que respecta a la poda masiva, Guarello manifestó que “tienes un nueve que en los partidos importantes no hace goles (Javier Correa), con el índice más bajo de conversión del fútbol chileno. Un 10 carísimo, una locura, que es de sólo chispazos (Aquino)”.

Guarello sentencia que “Colo Colo tiene que armar una poda grande y armar un equipo joven. Con un equipos joven donde tres o cuatro te rindan, peleas el campeonato. Y luego el 2027 ver. Fuera Isla y todos los que terminan contrato. Aquino tienes que tratar de sacártelo de encima. Con Vidal… le tienes que ordenar la casa ¿Qué vas a hacer con Cortés? Amor, Wiemberg, Opazo, chao. ¿Qué vas a hacer con Méndez y Alarcón?“.