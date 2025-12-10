Es tendencia:
Colo Colo

Ortiz tiene todo listo para seguir en Colo Colo: cuenta con el apoyo de Aníbal Mosa y el Bloque Vial

El entrenador cuenta con apoyo dirigencial importante: quien no quiere a Ortiz en Colo Colo es el Club Social.

Por Felipe Escobillana

La continuidad de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo se empieza a definir desde las 16 horas, en la reunión de directorio que tendrá Blanco y Negro para zanjar el futuro del entrenador.

El apoyo a Ortiz en Blanco y Negro

Según información a la que tuvo acceso Redgol, en el Bloque Vial están convencidos de que siga al mando del primer equipo, a pesar de no haber llegado a Copa Sudamericana.

Y al parecer, esa postura ganará gracias al aliado más inesperado: el de Aníbal Mosa. El presidente, junto a sus dos directores, también entienden que lo mejor es que Ortiz esté al mando del Cacique en el inicio de la temporada 2026.

Quienes no están de acuerdo con la continuidad del Tano serían los dos representantes del Club Social y Deportivo, pero esa fuerza no alcanzaría a ser mayoritaria.

El tema debe ratificarse en la reunión de directorio, en la que siempre pueden haber cambios de último momento.

