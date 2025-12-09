Es tendencia:
Colo Colo

¡Ruido de sables en Colo Colo! Explican el conflicto que se avecina: “Todo se rompió nuevamente”

"Todo se rompió, nuevamente", aseguraron. Lo cierto es que en Colo Colo no conocen de tiempos de paz y todo puede intensificarse ahora.

Por Jose Arias

Los problemas que se avecinan en Colo Colo.
No porque se haya terminado la temporada, las cosas se resuelven en Colo Colo. En Macul, hay un verdadero enredo dirigencial y, ante el fracaso que significó la clasificación a copas internacionales, algunos buscan romper con el status quo.

Colo Colo tuvo una oportunidad importante para recomponer algo de alegría entre sus seguidores. A falta de dos fechas, se metía en copas internacionales, pero sucumbió ante Cobresal y, luego, Audax Italiano lo remató en el suelo.

Vaya campaña la del Centenario. Es como para querer no celebrar nunca más un aniversario. Hay algunos que, con ese fin, empiezan a urdir un plan que pretendería dar un golpe de timón en Blanco y Negro.

Explican el conflicto bélico que se avecina en Colo Colo

Fue en el programa Pauta de Juego donde se dieron detalles del presente que se vive en Colo Colo. Fernando Agustín Tapia aseguró que tiene información privilegiada sobre la interna que se vive en Blanco y Negro.

“La información que yo recibí en las últimas horas es que todo se rompió nuevamente en la directiva de Blanco y Negro. Es decir, ese veranito de San Juan que significó, por ejemplo, ponerse de acuerdo en el proyecto estadio o en cosas generales, se rompió producto de la campaña y porque la oposición a Aníbal Mosa ve una oportunidad de desbancarlo”, enfatizó FAT.

“El tema es que el Club Social y Deportivo también estaría considerando dejar de respaldar a Mosa. Entonces, podemos volver a un punto de partida”, agregó el periodista, que hizo hincapié en lo certero de algunos aspectos del mea culpa hecho por Arturo Vidal.

“Ese es el problema de Colo Colo. Ahí, Arturo Vidal tiene razón cuando dice que se hace cargo de lo que pasa en la cancha, con los objetivos que no se cumplieron, pero que también es cierto que muchas situaciones vinieron desde la cabeza, desde la directiva. Todo el caso Almirón, cómo se manejó es un ejemplo de ello”, cerró el periodista.

¿Cómo terminó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

