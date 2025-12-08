Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Un viejo conocido de Colo Colo quedó sin club en su país: ¿Vuelve a Macul?

Colo Colo anda en busca de nuevos jugadores para la temporada 2026, considerando que muchos pueden partir. ¿Este es una opción?

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
¿Podría volver a colo Colo?
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT¿Podría volver a colo Colo?

Colo Colo necesita refuerzos para la próxima temporada. Este año no se le ha dado bien con los nombres que hay y, posiblemente, una importante cantidad de jugadores dejará Macul. Se buscan soluciones.

Nadie quiere volver a repetir lo ocurrido este Centenario. Primero, por las muertes acaecidas en medio del partido con Fortaleza, por Copa Libertadores, y la posterior invasión de cancha de los hinchas albos.

Segundo, por lo deportivo y dirigencial. Mal año para ser hincha de Colo Colo. En el aspecto de las altas esferas, peleas a combos. Por lado del camarín, problemas de egos y resultados nefastos, que dejan al Cacique sin siquiera Copa Sudamericana.

La nueva mufa que le recuerdan a Arturo Vidal y que tiene a Católica agarrándose la panza de la risa

ver también

La nueva mufa que le recuerdan a Arturo Vidal y que tiene a Católica agarrándose la panza de la risa

¿Vuelve un antiguo colocolino?

En 2016, un jugador llegó para revivir los buenos recuerdos dejados por jugadores colombianos en Colo Colo. Se trataba de Javier Reina, quien consiguió estar en la campaña del Clausura 2016, donde el Cacique quedó segundo por un punto.

Luego, tras su salida a fines del 2016, el delantero de 36 años dio largas vueltas por el mundo del fútbol. Desde Corea del Sur hasta Brasil y Colombia. Finalmente, a partir de 2023, se radicó definitivamente en su país, cuando llegó al Atlético Bucaramanga.

El colombiano tuvo problemas con sus compañeros en Deportivo Cali | Photospor

El colombiano tuvo problemas con sus compañeros en Deportivo Cali | Photospor

Publicidad

Etapa en el Deportivo Cali

Javier Correa es de aquellos jugadores que no tienen problema alguno en cambiarse a los colores del archirrival. Nacido de la cantera del América de Cali, el volante terminó recalando en Deportivo Cali en 2024.

Allí, parecía que tendría el éxito por delante. Sin embargo, sus aires de superioridad, al parecer, le pasaron la cuenta. En octubre de este año fue marginado desde el equipo principal, por llevarse mal con el equipo y por “actitudes de crack”, según constató la prensa colombiana.

Este antecedente marcó su brutal destino: Deportivo Cali no le renovó y a partir de enero 2026 será un agente libre. Justo en el momento en el que Colo Colo busca reforzarse. ¿Vale la pena un remember con el cafetero?

Publicidad

¿Cómo terminó la El Torneo de Finalización de Colombia?

Ex Colo Colo revienta a Arturo Vidal tras berrinche: “Mal compañero”

ver también

Ex Colo Colo revienta a Arturo Vidal tras berrinche: “Mal compañero”

Lee también
Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?
Chile

Guarello rompe todo: ¿Jugador de Cobresal y maletín para ayudar a Colo Colo?

Leo Valencia sorprende con inesperado anuncio tras vencer a Colo Colo: “Espero volver…”
Chile

Leo Valencia sorprende con inesperado anuncio tras vencer a Colo Colo: “Espero volver…”

El olvidado jugador chileno que también fue campeón de la MLS
Chile

El olvidado jugador chileno que también fue campeón de la MLS

Javier Correa se alza como el mayor 'antigol' del fútbol chileno
Colo Colo

Javier Correa se alza como el mayor 'antigol' del fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo