Colo Colo necesita refuerzos para la próxima temporada. Este año no se le ha dado bien con los nombres que hay y, posiblemente, una importante cantidad de jugadores dejará Macul. Se buscan soluciones.

Nadie quiere volver a repetir lo ocurrido este Centenario. Primero, por las muertes acaecidas en medio del partido con Fortaleza, por Copa Libertadores, y la posterior invasión de cancha de los hinchas albos.

Segundo, por lo deportivo y dirigencial. Mal año para ser hincha de Colo Colo. En el aspecto de las altas esferas, peleas a combos. Por lado del camarín, problemas de egos y resultados nefastos, que dejan al Cacique sin siquiera Copa Sudamericana.

¿Vuelve un antiguo colocolino?

En 2016, un jugador llegó para revivir los buenos recuerdos dejados por jugadores colombianos en Colo Colo. Se trataba de Javier Reina, quien consiguió estar en la campaña del Clausura 2016, donde el Cacique quedó segundo por un punto.

Luego, tras su salida a fines del 2016, el delantero de 36 años dio largas vueltas por el mundo del fútbol. Desde Corea del Sur hasta Brasil y Colombia. Finalmente, a partir de 2023, se radicó definitivamente en su país, cuando llegó al Atlético Bucaramanga.

El colombiano tuvo problemas con sus compañeros en Deportivo Cali | Photospor

Etapa en el Deportivo Cali

Javier Correa es de aquellos jugadores que no tienen problema alguno en cambiarse a los colores del archirrival. Nacido de la cantera del América de Cali, el volante terminó recalando en Deportivo Cali en 2024.

Allí, parecía que tendría el éxito por delante. Sin embargo, sus aires de superioridad, al parecer, le pasaron la cuenta. En octubre de este año fue marginado desde el equipo principal, por llevarse mal con el equipo y por “actitudes de crack”, según constató la prensa colombiana.

Este antecedente marcó su brutal destino: Deportivo Cali no le renovó y a partir de enero 2026 será un agente libre. Justo en el momento en el que Colo Colo busca reforzarse. ¿Vale la pena un remember con el cafetero?

