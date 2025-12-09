Charles Aránguiz fue la gran figura en la campaña de Universidad de Chile en la temporada 2025, donde, además, fue el encargado de encender la polémica en la Gala Crack.

El volante fue apuntado como el jugador del año, pero, tal como había prometido tras el duelo contra Coquimbo Unido, no asistió al evento, dejando a los organizadores con el premio sobre el escenario.

Pero esta jornada fue el propio Aránguiz quien rompió el silencio, aunque para dejarle en claro a los hinchas que se mantendrá en el plantel durante la próxima temporada.

En ese sentido, evaluó el año deportivo de la U, donde destacó el volver en el ámbito internacional, que fue lo más relevante de la mano del técnico Gustavo Álvarez.

Charles Aránguiz seguirá como un líder de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué dijo Charles Aránguiz?

Charles Aránguiz decidió hablar por sus redes sociales, luego de la polémica con la premiación de los jugadores, aunque puntualizó su mensaje sólo en Universidad de Chile.

“Finaliza una linda temporada 2025. Si bien, no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Defendimos y posicionamos al Club en el lugar que merece estar”, explicó.

En ese sentido, dejó un mensaje para sus seguidores: “Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado”.

Por lo mismo, confirmó su renovación para la próxima temporada con la U: “Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece”.

Mira el mensaje de Charles Aránguiz: