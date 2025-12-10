En el fútbol chileno, muchas veces es una triste imagen que los estadios cuenten con muy poco público en las tribunas. Pues bien, esto podría cambiar con una medida de TNT Sports y la ANFP.

El Consejo de Presidentes de la ANFP se reunirá en Quilín este jueves donde discutirán una serie de medidas. Entre ellas, algunas exigencias del canal que transmite los torneos nacionales, todo con el fin de elevar el estándar del producto.

Las exigencias de TNT Sports

Desde el punto televisivo y también deportivo, es malo para el espectáculo sintonizar un encuentro y que sus tribunas estén semi vacías. Por esta razón, de acuerdo a lo informado por Radio ADN, TNT Sports realizó un Cuaderno de Cargos que deberá ser aprobado por la ANFP.

Entre la serie de medidas que plantea este documento, se encuentra la reubicación de los hinchas en la tribuna del “tiro de cámara”. Por ejemplo, que los seguidores se ubiquen de frente a la cámara, lo que vendría siendo sector andes en el Estadio Nacional, para que a los ojos del televidente se vea público.

“Los clubes favorecerán que la tribuna ubicada frente a la cámara principal del Broadcaster (en adelante, el “tiro de cámara”) refleje el mayor nivel de asistencia posible. Para lo anterior y, sujeto al espacio disponible por la venta de entradas, cada club hará una propuesta para ubicar las cortesías emitidas en el ‘tiro de cámara’“, establece el documento. Incluso, las instituciones estarán obligadas a incentivar la asistencia en la tribuna que dé directamente a la cámara.

TNT Sports quiere evitar los estadios vacíos. Imagen: Photosport

“Los clubes cuyo promedio anual de asistencia, en condición de localía, sea de una ocupación inferior al 35% en el ‘tiro de cámara’, deberán presentar un Plan de Incentivo a la Asistencia al estadio, que podrá incluir promociones, distribución de entradas, etc. De no presentar dicho Plan, el club infractor se enfrentará a la sanción establecida en las bases del campeonato. Estarán exceptuados los casos en que las autoridades limiten el aforo”, detalla la medida.

Una medida revolucionaria para el fútbol chileno, pero que en Europa se suele realizar en algunas ligas para garantizar que el espectáculo sea más atractivo. El Consejo de Presidentes de la ANFP debería darle el visto bueno este jueves 11 de diciembre y que aplicaría a todas las competencias nacionales.