Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Desde el Sifup le responden a Charles Aránguiz tras críticas: “Información que él no…”

El sindicato de futbolistas había sido emplazado por el Príncipe y su mandamás sacó la voz para aclarar las cosas.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El Príncipe tuvo su respuesta.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl Príncipe tuvo su respuesta.

Furioso. Así estaba Charles Aránguiz tras el último partido de la Universidad de Chile, donde manifestó sus razones para no ir a la Gala Crack en la que se premiaría a los mejores del año.

“Nunca he buscado un premio individual, no tengo muchas ganas de ir”, dijo el Príncipe cuando se le preguntó sobre su asistencia a la Gala organizada por TNT Sports. La razón fundamental que esgrimió Aránguiz fue que no tenía “ganas de verle la cara a gente de la dirigencia ni del Sifup”.

Estas declaraciones se deben a que con su equipo, la Universidad de Chile, se sintieron pasados a llevar durante el torneo local, aunque sin especificar a qué desaire se refería.

Charles Aránguiz explica su rabia contra la ANFP: “No hubo apoyo para U. de Chile”

ver también

Charles Aránguiz explica su rabia contra la ANFP: “No hubo apoyo para U. de Chile”

Respuesta desde el Sifup

Especificando sus dichos, Charles Aránguiz aseguró que se sintió pasado a llevar debido al poco apoyo que recibió la Universidad de Chile por parte de la ANFP y el Sifup, en relación a sus compromisos internacionales. Esto, dado el contraste que existió entre las amplias concesiones entregadas a principios de este 2025 a Colo Colo y el calendario de la U.

Pero, desde el Sifup salieron a responder a esta apelación. Fue Luis Marín, el actual mandamás del ente sindical, el que se refirió a la polémica y aseguró que todo está saldado con Charles Aránguiz.

“Al día siguiente hablé con él y con Marcelo. Las cosas se aclararon y había información que él no tenía. En la mesa para negociar no estamos hace más de tres años. Estamos tranquilos, porque hablamos y las cosas se aclararon. Es la forma que tenemos de conducir“, señaló al respecto Luis Marín.

Publicidad
Charles no pudo meter a la U en Libertadores | Photosport

Charles no pudo meter a la U en Libertadores | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Revelan que llegan millones del extranjero para llevarse a una de las grandes figuras de la Universidad de Chile

ver también

Revelan que llegan millones del extranjero para llevarse a una de las grandes figuras de la Universidad de Chile

Lee también
Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025
Campeonato Nacional

Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025

Ni Vidal ni Zampedri: El favorito de los capitanes en Gala Crack
Campeonato Nacional

Ni Vidal ni Zampedri: El favorito de los capitanes en Gala Crack

"Me van a hacer llorar...": Arturo Vidal emocionado por ser campeón
Vidal

"Me van a hacer llorar...": Arturo Vidal emocionado por ser campeón

“El próximo año…”: La fórmula de Jorge Valdivia para celebrar el Centenario de Colo Colo
Colo Colo

“El próximo año…”: La fórmula de Jorge Valdivia para celebrar el Centenario de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo