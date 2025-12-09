Furioso. Así estaba Charles Aránguiz tras el último partido de la Universidad de Chile, donde manifestó sus razones para no ir a la Gala Crack en la que se premiaría a los mejores del año.

“Nunca he buscado un premio individual, no tengo muchas ganas de ir”, dijo el Príncipe cuando se le preguntó sobre su asistencia a la Gala organizada por TNT Sports. La razón fundamental que esgrimió Aránguiz fue que no tenía “ganas de verle la cara a gente de la dirigencia ni del Sifup”.

Estas declaraciones se deben a que con su equipo, la Universidad de Chile, se sintieron pasados a llevar durante el torneo local, aunque sin especificar a qué desaire se refería.

Respuesta desde el Sifup

Especificando sus dichos, Charles Aránguiz aseguró que se sintió pasado a llevar debido al poco apoyo que recibió la Universidad de Chile por parte de la ANFP y el Sifup, en relación a sus compromisos internacionales. Esto, dado el contraste que existió entre las amplias concesiones entregadas a principios de este 2025 a Colo Colo y el calendario de la U.

Pero, desde el Sifup salieron a responder a esta apelación. Fue Luis Marín, el actual mandamás del ente sindical, el que se refirió a la polémica y aseguró que todo está saldado con Charles Aránguiz.

“Al día siguiente hablé con él y con Marcelo. Las cosas se aclararon y había información que él no tenía. En la mesa para negociar no estamos hace más de tres años. Estamos tranquilos, porque hablamos y las cosas se aclararon. Es la forma que tenemos de conducir“, señaló al respecto Luis Marín.

