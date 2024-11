Arturo Vidal emocionado por campeonar con Colo Colo: "No hablo mucho, porque me pongo a llorar"

Colo Colo es campeón. El cuadro albo levantó el trofeo del Campeonato Nacional 2024 y bajó su estrella 34. Una de las figuras de este torneo fue Arturo Vidal.

El King fue de menos a más en el torneo. Muchos partieron el año diciendo que el jugador del mohicano venía a retirarse a Colo Colo, con un nivel de juego muy inferior.

No obstante, el juego de Vidal fue in crescendo. De hecho, fue vital en varios partidos a lo largo de la temporada. No fue solamente en el partido final en el que apareció, sino también en otros, como el de Libertadores ante Alianza Lima.

Gala de fin de año de TNT Sports: Arturo Vidal emocionado

Fue en la gala de TNT Sports que los micrófonos se fueron sobre el King para saber sus impresiones sobre lo ocurrido a lo largo de la temporada con Colo Colo.

“Me van a hacer llorar”, partió diciendo Arturo Vidal. “Partí a los doce años, con muchos sueños y volver a los 37 años, después de una carrera tan larga, que el pueblo colocolino creyera en mí, confiara, por eso es la emoción”, narró.

“Es el equipo que he representado toda mi vida, estando afuera incluso. Volver y ganar una copa… Fue muy difícil, hubo muchas lesiones, muchas cosas en contra, entonces eran muchas emociones encontradas”, añadió Vidal.

“Me emociona. Por eso no hablo mucho, porque me pongo a llorar. Fuimos campeones, justos ganadores, así que ahora a disfrutar no más”, cerró el King Arturo.