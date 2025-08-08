Es tendencia:
Internacional

Peñarol vs. Nacional: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el debut de Brayan Cortés en el Clásico charrúa

El ex portero de Colo Colo podría debutar este fin de semana en el clásico del fútbol uruguayo.

Por Franccesca Arnechino

El ex Colo Colo podría debutar este fin de semana en el cuadro aurinegro.

Brayan Cortés hace algunos días es oficialmente parte de Peñarol y su primera semana promete ser intensa, porque el arquero chileno llega justamente en la antesala de uno de los clásicos más importante del fútbol uruguayo frente a Nacional de Montevideo.

Y es que en medio de los preparativos para este duelo prometedor, el ex portero de Colo Colo podría tener su primera oportunidad para defender el arco aurinegro y demostrar su juego.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Nacional? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Nacional juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hora chilena, en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2025.

El partido entre aurinegros y albos,será transmitido por televisión, en la señal de Gol TV y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

GOL TV

  • VTR: 163 (SD) – 845 (HD)
  • CLARO: 196 (SD)
  • GTD/TELSUR: 88 (SD) – 849 (HD)
  • MOVISTAR: 478 (SD) – 894 (HD)
  • TU VES: 600 (SD)

Tabla de posiciones torneo de Clausura de Uruguay

