Brayan Cortés hace algunos días es oficialmente parte de Peñarol y su primera semana promete ser intensa, porque el arquero chileno llega justamente en la antesala de uno de los clásicos más importante del fútbol uruguayo frente a Nacional de Montevideo.

Y es que en medio de los preparativos para este duelo prometedor, el ex portero de Colo Colo podría tener su primera oportunidad para defender el arco aurinegro y demostrar su juego.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Nacional? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Nacional juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hora chilena , en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2025.

El partido entre aurinegros y albos, será transmitido por televisión, en la señal de Gol TV y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

GOL TV

VTR: 163 (SD) – 845 (HD)

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) – 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) – 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Tabla de posiciones torneo de Clausura de Uruguay

