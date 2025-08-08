Brayan Cortés hace algunos días es oficialmente parte de Peñarol y su primera semana promete ser intensa, porque el arquero chileno llega justamente en la antesala de uno de los clásicos más importante del fútbol uruguayo frente a Nacional de Montevideo.
Y es que en medio de los preparativos para este duelo prometedor, el ex portero de Colo Colo podría tener su primera oportunidad para defender el arco aurinegro y demostrar su juego.
¿Cuándo juega Peñarol vs. Nacional? Horario y dónde ver EN VIVO
Peñarol vs. Nacional juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hora chilena, en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2025.
El partido entre aurinegros y albos,será transmitido por televisión, en la señal de Gol TV y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
GOL TV
- VTR: 163 (SD) – 845 (HD)
- CLARO: 196 (SD)
- GTD/TELSUR: 88 (SD) – 849 (HD)
- MOVISTAR: 478 (SD) – 894 (HD)
- TU VES: 600 (SD)