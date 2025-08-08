Quedan pocos días para que Colo Colo y Universidad Católica se enfrenten en un nuevo Superclásico nacional, en donde los dirigidos por Daniel Garnero tendrá una importante baja en su defensiva por inesperada razón.

El próximo 16 de agosto será el día en que los albos y los cruzados disputen el segundo clásico del año, en donde el primero disputo en la primera rueda quedó en manos de la franja por 2 tantos a 0.

Actualmente, ambas escuadras se encuentran en lugares parecidos en el Campeonato Nacional en donde el equipo universitario va en el séptimo puesto, mientras Colo Colo va noveno, con diferencia de tan solo un punto entre ambos. Por este motivo buscará ampliar esa distancia y acercarse a la zona de clasificación para los grandes campeonatos sudamericanos.

¿Por qué Arancibia no jugará contra Colo Colo?

Tras la suspensión del partido contra Ñublense, el siguiente partido que disputará la franja es contra Colo Colo, por este motivo Sebastián Arancibia, titular firme del equipo, no podrá jugar debido a la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El defensa debía cumplir la sanción perdiéndose el encuentro contra el cuadro de Chillán, pero todo cambió tras la suspensión y se perderá uno de los duelos más importantes del año.

La cancelación del partido de la Fecha 19 se debe a que estaba pactado primeramente para disputarse en el Claro Arena, pero no fue autorizado. Mientras que el Santa Laura, la segunda opinión, no estaba en condiciones de ser ocupado.