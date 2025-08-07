Universidad Católica no jugará este fin de semana, por lo que ya trabaja pensando en el clásico ante Colo Colo. De cara a este encuentro, ya tienen a su primera baja confirmada.

Los Cruzados tenían pensado vivir una fiesta ante Ñublense con la inauguración del Claro Arena. Sin embargo, no llegó la autorización correspondiente y debido a que Santa Laura tampoco recibió la aprobación de las autoridades, el duelo ante los Diablos Rojos fue suspendido.

La baja de U. Católica

Ya sin Ñublense en el calendario, Universidad Católica solo piensa en lo que será el encuentro frente a Colo Colo el próximo sábado 16 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Monumental.

Hace algunas semanas los Cruzados ya vencieron a los Albos por 2-0, en una bajísima presentación de los dirigidos por Jorge Almirón. Claro que en el Estadio Monumental es otra historia y desde La Condes quieren llevarse los 3 puntos para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Daniel Garnero piensa en el plan que tendrán ante Colo Colo en Macul. Dentro de esta planificación recibió una muy mala noticia, ya que uno de sus jugadores importantes no podrá estar en este choque: Sebastián Arancibia. El lateral se transformó en la primera baja.

Arancibia había sido suspendido en el último partido ante Deportes Iquique y se esperaba que cumpliera su sanción ante Ñublense, pero como este encuentro fue postergado, ahora quedará fuera del choque contra Colo Colo. Mala suerte para el jugador.

Sebastián Arancibia fue expulsado ante Iquique. Imagen: Photosport

Desde la llegada de Garnero, poco a poco Arancibia se ha ido ganando un puesto en el equipo titular y además, es uno de los jugadores que ayudan a cumplir con los minutos sub 21 en la Liga de Primera. De esta manera, el entrenador argentino tendrá que cambiar un elemento importante en su formación.