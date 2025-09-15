Un esperado evento deportivo está a pocos días de comenzar: el Mundial de Chile sub-20, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán lograr la gran hazaña en la casa, pero cerca de su inicio, el equipo nacional viviría una compleja baja.

La cita planetaria comienza el próximo 27 de septiembre, en donde Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca serán sedes del masivo certamen y mientras la Roja enfrenta sus últimos amistosos antes de debutar en el campeonato, ahí un jugador cuya participación estaría incierta.

El jugador que se perdería el Mundial sub-20

Desde Universidad Católica, los jugadores que entraron en el listado de 27 jugadores que pueden ser citados para el Mundial Sub-20 son Sebastián Arancibia, Martín Contreras, Ignacio Pérez, Diego Corral y Francisco Rossel, en donde uno de ellos quedaría fuera por lesión.

Según reveló el comunicador Bruno Sampieri en su canal de Youtube, Sebastián Arancibia podría perderse la cita mundialista.

“Insisto que yo veo difícil, no lo quiero asegurar en un 100%, pero yo veo difícil que el Seba Arancibia vaya al mundial porque está con una pubalgia y la cantidad de partidos en un partido en el Mundial Sub-20, el volumen de partidos es muy grande”, comentó de entrada.

Asimismo, añade: “No sé si Córdova se la vaya a jugar con llevar a Arancibia, pensando en que necesita un tiempo de recuperación mayor que otros jugadores por esta pubalgia que viene trayendo”.

El grupo de Chile en el Mundial Sub-20

Chile está en el grupo A y deberá enfrentarse a Nueva Zelanda, Japón y Egipto para lograr la clasificación a la siguiente ronda. La Roja de todos debuta el 27 de septiembre contra Nueva Zelanda.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Chile , Nueva Zelanda, Japón y Egipto

, Nueva Zelanda, Japón y Egipto Grupo B: República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudí, Noruega y Nigeria

