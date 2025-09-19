El Mundial Sub-20 está por comenzar y la Selección Chilena confirmó la nómina de jugadores que estarán presentes en la esperada cita mundialistas con sorprendentes ausencias, entre ellas Damián Pizarro, Iván Román y Sebastián Arancibia.

El defensa de la Universidad Católica quedó fuera de la nómina, mientras que Juan Francisco Rossel fue el único jugador de los cruzados que disputará el esperado evento deportivo que comienza el 27 de septiembre.

El motivo que habría dejado a Arancibia fuera del Mundial sub-20

Según reveló el comunicador Bruno Sampieri hace algunos días en su canal de Youtube, Sebastián Arancibia no entraría a la nómina de Nicolás Córdova debido a una compleja lesión y la carga que implica participar en una competencia como esta.

“Insisto que yo veo difícil, no lo quiero asegurar en un 100%, pero yo veo difícil que el Seba Arancibia vaya al mundial porque está con una pubalgia y la cantidad de partidos en un partido en el Mundial Sub-20, el volumen de partidos es muy grande”.

Sebastián Miranda quedó fuera de la nómina para el Mundial sub-20/Photosport

A lo que añadió que es difícil que sea nominado. “No sé si Córdova se la vaya a jugar con llevar a Arancibia, pensando en que necesita un tiempo de recuperación mayor que otros jugadores por esta pubalgia que viene trayendo”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Decisión de Sampaoli? Filtran los motivos de la ausencia de Iván Román en nómina de la Roja

¿Cuándo comienza el Mundial Sub-20?

La selección chilena debutará contra Nueva Zelanda en el partido inaugural de la cita mundialista el próximo 27 de septiembre que se desarrollará en territorio nacional, donde Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca son sedes oficiales.

Así quedaron los grupos