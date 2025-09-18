¿Decisión de Sampaoli? Filtran los motivos de la ausencia de Iván Román en nómina de la Roja

Nicolás Córdova empieza a afinar los últimos detalles para el Mundial Sub 20 que empieza a finales de septiembre. Este 18 de septiembre ya entregó la lista final con los jugadores que representarán a la Roja.

La convocatoria dejó varios ausentes, y una de las principales bajas tiene nombre y apellido: Iván Román. El central formado en Palestino asomaba como fijo en la defensa. Incluso ya sumó minutos en la selección adulta también con Córdova en la banca.

Sin embargo, en la lista final no apareció el nombre del defensa del Atlético Mineiro. Lo que significa una importante baja de cara a los partidos que disputará Chile ante Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

¿Qué pasó con Iván Román?

La ausencia de Iván Román llamó la atención ya que previamente Atlético Mineiro se había comprometido a permitir la asistencia del defensa.

En esta ocasión el periodista José Tomás Fernández detalló los motivos del porqué la ausencia del central. “Al principio Cuca era el entrenador y jugaban con dos centrales. Habían seis alternativas, y Román era la quinta opción”, detalló el comunicador.



“Sin embargo, salió Cuca, vendieron un central, prestaron a otro y llegó Jorge Sampaoli. Ahora el equipo juega con tres centrales y tiene solo 4 alternativa. Por lo que Román se queda en Belo Horizonte”, sentenció. Por lo que ahora la Roja debe afrontar el torneo sin una de sus principales cartas.