Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial sub 20

Respaldo de Nico Córdova: Los 3 jugadores de Primera B que se meten en el Mundial Sub 20

El DT de la Roja entregó la nómina de la selección chilena y sorprendió con la elección de futbolistas que son protagonistas en el ascenso.

Por Felipe Pavez Farías

Córdova ya tiene a los elegidos para el Mundial Sub 20
© PhotosportCórdova ya tiene a los elegidos para el Mundial Sub 20

La selección chilena ya se prepara para el gran desafío del 2025: el Mundial Sub 20 y que se disputa en el país. Por lo mismo, Nicolás Córdova se enfoca al 100% en hacer historia en el importante torneo. 

Tras la participación en las Eliminatorias, el DT se encuentra entrenando en el Monasterio Celeste y este 18 de septiembre entregó la lista final con los elegidos para el Mundial.

Chile es el segundo peor equipo de Sudamérica en ranking FIFA post Eliminatorias

ver también

Chile es el segundo peor equipo de Sudamérica en ranking FIFA post Eliminatorias

Listado donde llamó la atención la aparición de tres jugadores de la Primera B y que además son protagonistas en el ascenso. Lo que tiene relación con la citación de Patricio Romero, Vicente Álvarez y Joaquín Silva.

Los 3 jugadores de la Primera B que van al Mundial sub 20

Los tres jugadores mencionados destacan por su participación en la Primera B. Incluso son de los que más minutos tienen por la regla del Sub 21 en este 2025. 

Patricio Romero en Cobreloa se ha transformado en pieza clave del equipo. Lo que se refleja en que ha sumado 2962 minutos en lo que va de temporada. “Felicidades pato!!! Te lo mereces con creces!!! A disfrutar y dejar todo por La Roja”, festejó el cuadro loíno.

Tweet placeholder
Publicidad

Luego le sigue Vicente Alvarez que en este 2025 ya tiene 2809 minutos en el primer equipo de San Felipe. Además ha marcado y por su rapidez por las bandas se transformó en una interesante opción para Nico Córdova.

Más atrás aparece Joaquín Silva que en Santiago Wanderers arrastra la cifra de 546. El volante destacó en el Sudamericano a principio de año y en los partidos de preparación. Por lo que se ganó en cancha la citación de Nico Córdova. 

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Es la figura de Chile y Sampaoli lo dejó fuera del Mundial
Selección Chilena

Es la figura de Chile y Sampaoli lo dejó fuera del Mundial

¿Cuándo juegan? Este es el primer rival de Chile en el Mundial Sub-20
Chile

¿Cuándo juegan? Este es el primer rival de Chile en el Mundial Sub-20

El duro golpe de Damián Pizarro tras quedarse sin Mundial Sub 20
Selección Chilena

El duro golpe de Damián Pizarro tras quedarse sin Mundial Sub 20

Agassi está vuelto loco con la gran promesa del tenis sudamericano
Tenis

Agassi está vuelto loco con la gran promesa del tenis sudamericano

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo