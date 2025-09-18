Respaldo de Nico Córdova: Los 3 jugadores de Primera B que se meten en el Mundial Sub 20

La selección chilena ya se prepara para el gran desafío del 2025: el Mundial Sub 20 y que se disputa en el país. Por lo mismo, Nicolás Córdova se enfoca al 100% en hacer historia en el importante torneo.

Tras la participación en las Eliminatorias, el DT se encuentra entrenando en el Monasterio Celeste y este 18 de septiembre entregó la lista final con los elegidos para el Mundial.

Listado donde llamó la atención la aparición de tres jugadores de la Primera B y que además son protagonistas en el ascenso. Lo que tiene relación con la citación de Patricio Romero, Vicente Álvarez y Joaquín Silva.

Los 3 jugadores de la Primera B que van al Mundial sub 20

Los tres jugadores mencionados destacan por su participación en la Primera B. Incluso son de los que más minutos tienen por la regla del Sub 21 en este 2025.

Patricio Romero en Cobreloa se ha transformado en pieza clave del equipo. Lo que se refleja en que ha sumado 2962 minutos en lo que va de temporada. “Felicidades pato!!! Te lo mereces con creces!!! A disfrutar y dejar todo por La Roja”, festejó el cuadro loíno.

Luego le sigue Vicente Alvarez que en este 2025 ya tiene 2809 minutos en el primer equipo de San Felipe. Además ha marcado y por su rapidez por las bandas se transformó en una interesante opción para Nico Córdova.

Más atrás aparece Joaquín Silva que en Santiago Wanderers arrastra la cifra de 546. El volante destacó en el Sudamericano a principio de año y en los partidos de preparación. Por lo que se ganó en cancha la citación de Nico Córdova.

