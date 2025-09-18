Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile es el segundo peor equipo de Sudamérica en ranking FIFA post Eliminatorias

Pese a lo que ocurrió en las Clasificatorias, para el ente rector del fútbol mundial, todavía somos "mejores" que quien irá al repechaje para el Mundial 2026.

Por Alfonso Zúñiga

Chile cerró las Eliminatorias como la peor selección de Sudamérica.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTChile cerró las Eliminatorias como la peor selección de Sudamérica.

La Selección Chilena finalizó las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como la peor escuadra de Sudamérica. Eso es un facto y la Tabla de Posiciones no miente. Pero también es cierto que La Roja no es la peor según la FIFA.

¿Cómo es posible? Claro, en este proceso clasificatorio se quedó por debajo de Perú, Venezuela y Bolivia, equipo que se metió en el repechaje intercontinental; sin embargo, para el ente rector del fútbol mundial, todo esto se reduce a la nada misma.

Es que de acuerdo a la última actualización del ranking FIFA, que se publicó en la presente jornada, Chile se mantiene en el grupo de las 60 mejores selecciones del mundo, y no se mueve de su posición respecto del último listado en julio, quedándose en el puesto 57° con 1.441,46 puntos.

¡Sospechoso! Perú otra vez quiere al DT candidato número 1 para la selección chilena

ver también

¡Sospechoso! Perú otra vez quiere al DT candidato número 1 para la selección chilena

Chile, el segundo peor de Sudamérica para la FIFA

Si tomamos a todos los países que componen la Conmebol, al único que puede superar La Roja es a Bolivia, quien pese al logro histórico que consiguió sólo subió una ubicación para quedar en el lugar 77° (1.332,24 puntos). Aunque se marca una diferencia.

Por delante de Chile se mantienen Perú y Venezuela, quienes sufrieron bruscas caídas en el ranking FIFA de septiembre. Los incaicos cayeron seis puestos para estar en la 48° ubicación (1.469,31), mientras que La Vinotinto bajó tres escalones hasta la 49° posición (1.465.02).

Donde también hubo caídas fue en la parte alta. Argentina dejó de ser la mejor selección del mundo, en desmedro de España y Francia, al caer al tercer lugar; mientras que Brasil ahora se ubica sexto, luego que le superaran Inglaterra y Portugal.

Publicidad
Imagen: FIFA

Imagen: FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

A falta de una confirmación oficial en sus canales en redes sociales, la Selección Chilena tendrá actividad en el mes de octubre, con un partido amistoso que se disputará fuera de Santiago con rival que ya se confirmó, que será Perú.

Lee también
¡Triste! Chile se hunde cada vez más en el ranking FIFA
Selección Chilena

¡Triste! Chile se hunde cada vez más en el ranking FIFA

El legado de Gareca: Chile es la segunda peor selección de Sudamérica
Selección Chilena

El legado de Gareca: Chile es la segunda peor selección de Sudamérica

¡Sorpresa! La Roja supera a Paraguay en el Ranking FIFA
Selección Chilena

¡Sorpresa! La Roja supera a Paraguay en el Ranking FIFA

Pajarito cuenta detalles del épico episodio de "las luces rojas": "Quedó la cag..."
Selección Chilena

Pajarito cuenta detalles del épico episodio de "las luces rojas": "Quedó la cag..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo