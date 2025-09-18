La Selección Chilena finalizó las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como la peor escuadra de Sudamérica. Eso es un facto y la Tabla de Posiciones no miente. Pero también es cierto que La Roja no es la peor según la FIFA.

¿Cómo es posible? Claro, en este proceso clasificatorio se quedó por debajo de Perú, Venezuela y Bolivia, equipo que se metió en el repechaje intercontinental; sin embargo, para el ente rector del fútbol mundial, todo esto se reduce a la nada misma.

Es que de acuerdo a la última actualización del ranking FIFA, que se publicó en la presente jornada, Chile se mantiene en el grupo de las 60 mejores selecciones del mundo, y no se mueve de su posición respecto del último listado en julio, quedándose en el puesto 57° con 1.441,46 puntos.

Chile, el segundo peor de Sudamérica para la FIFA

Si tomamos a todos los países que componen la Conmebol, al único que puede superar La Roja es a Bolivia, quien pese al logro histórico que consiguió sólo subió una ubicación para quedar en el lugar 77° (1.332,24 puntos). Aunque se marca una diferencia.

Por delante de Chile se mantienen Perú y Venezuela, quienes sufrieron bruscas caídas en el ranking FIFA de septiembre. Los incaicos cayeron seis puestos para estar en la 48° ubicación (1.469,31), mientras que La Vinotinto bajó tres escalones hasta la 49° posición (1.465.02).

Donde también hubo caídas fue en la parte alta. Argentina dejó de ser la mejor selección del mundo, en desmedro de España y Francia, al caer al tercer lugar; mientras que Brasil ahora se ubica sexto, luego que le superaran Inglaterra y Portugal.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

A falta de una confirmación oficial en sus canales en redes sociales, la Selección Chilena tendrá actividad en el mes de octubre, con un partido amistoso que se disputará fuera de Santiago con rival que ya se confirmó, que será Perú.