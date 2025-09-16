¡Sospechoso! Perú otra vez quiere al DT candidato número 1 para la selección chilena

La selección chilena y la peruana tienen mucho en común en la actualidad, porque ambos equipos se quedaron afuera del Mundial de 2026 dando pena en las Eliminatorias Sudamericanas y están buscando entrenador.

En la Federación Peruana de Fútbol ya despidieron de sus funciones a Óscar Ibáñez, mientras que en la chilena dijeron que el proceso de Nicolás Córdova es interino y buscan a un nuevo estratega para el proceso de la Copa del Mundo de 2030.

Tanto en Lima como en Quilín quieren a un nuevo cuerpo técnico y ambos equipos han pensado en los mismos entrenadores, porque la prensa peruana asegura que el Videna quieren al mismo DT que quiere la Roja.

Gustavo Álvarez empieza a sonar en la selección peruana

A pocos días del cruce entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en la prensa peruana instalaron el rumor de que la Bicolor quiere al estratega de la U, Gustavo Álvarez.

Los medios del vecino país aseguran que el perfil del estratega azul encaja con el gusto de Jean Ferrari, el director general de selecciones peruanas, quien es el encargado de contratar al DT para el proceso de 2030.

Gustavo Álvarez suena en la selección peruana. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Álvarez es un entrenador conocido en el medio peruano y por eso gusta, debido a que tuvo buenas campañas con Atlético Grau antes de llegar a Huachipato y luego dar el salto a la U.

No es primera vez que los peruanos miran al mismo DT que tiene en carpeta Chile, porque también lo hicieron con Gustavo Quinteros, aunque el argentino nacionalizado boliviano ahora se acerca a Independiente.