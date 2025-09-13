Chile necesita un nuevo entrenador que encabece el próximo ciclo. Uno de los favoritos de los hinchas es Manuel Pellegrini, aunque para Claudio Borghi, es muy poco probable que llegue.

La Roja por tercera eliminatoria consecutiva quedó fuera de la Copa del Mundo. El momento de la selección es crítico y tras la salida de Ricardo Gareca, es Nicolás Córdova quien dirige de manera interina. Claro que esta solución parche, necesita un remedio definitivo.

El motivo por el que no vuelve Pellegrini

Manuel Pellegrini es uno de los entrenadores más exitosos de la historia, con éxitos en clubes como San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City, entre otros. Hoy sigue dirigiendo a gran nivel en el Real Betis, donde es muy querido por los hinchas.

ver también Periodista es tajante sobre posible llegada de Pellegrini a la Roja: “Todo el prestigio…”

Por sus buenos antecedentes, siempre el ingeniero es candidato a La Roja, pero lo cierto es que no ha estado realmente cerca y se ve muy difícil que en esta ocasión, renuncie a su trabajo en España para venir a Juan Pinto Durán. Claudio Borghi explicó por qué no llegaría a Chile.

“Yo tengo una teoría que no lo he hablado con él, tiene una mala experiencia en Chile, el último club que dirigió fue O’Higgins (N. de la R.: fue Palestino en 1998) , se va a Ecuador, vuelve y acá no lo contrató nadie y tuvo que ir a San Lorenzo”, aseguró Borghi en el Almanaque de Florete en YouTube.

“Creo que debe pensar ‘en Chile no me dieron bola’ y luego el riesgo de poner en juego su carrera, eso de que nadie es profeta en su tierra no es una broma, él debería llegar como jefe técnico, no como entrenador“, cerró el Bichi.

Publicidad

Publicidad

FLORENCE, ITALY – MAY 8: Manuel Pellegrini manager of Real Betis Balompie celebrates the victory after the UEFA Conference League 2024/25 Semi Final First Leg match between ACF Fiorentina and Real Betis Balompie at Artemio Franchi on May 8, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Manuel Pellegrini ha hecho la mayor parte de su carrera en el extranjero. En el fútbol nacional dirigió a Universidad de Chile, club con el que descendió, Palestino, O’Higgins y Universidad Católica. Ganó una Copa Chile y una Interamericana con los Cruzados.