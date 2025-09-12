La eventual llegada de Manuel Pellegrini a la Roja lleva tiempo generando especulaciones entre los hinchas chilenos, quienes sueñan con ver al ingeniero, con su extensa y exitosa trayectoria en Europa, al mando de la selección chilena en medio de un mal presente.

Esto luego de que tras la salida de Ricardo Gareca, se bajaran distintos nombres para tomar las riendas del equipo que no quedó en el último puesto de las eliminatorias mundialistas, y como siempre, el actual DT del Betis suena como la opción más pedida.

Ante esto, Bolavip conversó con el periodista Coke Hevia, sobre la posibilidad que tendría el entrenador chileno que asumir en la Roja.

Coke Hevia descarta la llegada de Pellegrini a Chile

En conversación con el medio, el comunicador de Radio Pauta fue tajante y entre risas señaló: “No me rio por Felipe Correa (gerente de Selecciones Nacionales), porque está haciendo lo que tiene que hacer, pero ¿alguien cree que Pellegrini va a trabajar con Milad, Yunge, Clark, Cerda, Mosa, Muñoz, los Pini, Bragarnik, Felicevich?”, comentó de entrada.

Asimismo, fue tajante en señalar: “¿Manuel Pellegrini va a tirar todo el prestigio de su carrera para venir a trabajar con personas que quieren engordar su bolsillo? No lo creo y es solo un saludo a la bandera”.

Manuel Pellegrini tiene contrato con el Real Betis hasta 2026/Getty Images)

Agregando que además de la situación que atraviesa el plantel y la falta de un nuevo DT, el problema de raíz del equipo es otro. “Aquí el cáncer del fútbol chileno es el Consejo de Presidentes, ese es el mayor de los problemas”.