Manuel Pellegrini está viviendo su último año de contrato en el Betis, elenco al que llegó el año 2020. Con los andaluces, ha sido campeón de Copa del Rey y protagonista de torneos internacionales.

A mediados del 2026 expira su vínculo con el club español y hay mucha expectación entre sus hinchas para saber si renovará el contrato, pues le ha dado un salto de calidad a la institución.

De hacerlo, de inmediato quedará descartado como opción para ser el entrenador de la selección chilena, el que se va a escoger en enero del próximo año.

Como nunca, el Ingeniero ha dicho que desea tener la chance de entrenar a su país. “Quiero dirigir a la selección si hay un proyecto”, es lo que ha señalado en el último tiempo.

Pellegrini aún no define su futuro

La respuesta de Pellegrini a la renovación con el Betis

A sus 71 años, Pellegrini se mantiene vigente y con buen estado de salud. Por eso se toma con calma la opción de seguir en el elenco bético, tal como lo señaló esta jornada en España.

“No hemos hablado últimamente con el club para ver la continuidad en el Betis. Ya lo dirá el tiempo”, manifestó dejando una incertidumbre bastante grande sobre lo que sucederá de acá en adelante.

“Para mí es un orgullo haber estado a cargo seis temporadas de este equipo, que tiene una hinchada tan pasional, y darle alegrías. Ya veremos qué pasa con el futuro”, agregó.

De todas maneras indicó que “mi compromiso va a seguir siendo el mismo. Estamos involucrados para ganarle al Levante y el compromiso va a ser igual con contrato o sin contrato para la próxima temporada”.

