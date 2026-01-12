Cada cierto tiempo, un fanático de Colo Colo recuerda con cariño el título que el cuadro albo le arrebató a la U de Chile en el Campeonato Nacional 2024. Aquel equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una segunda rueda casi perfecta. Esa arremetida le permitió levantar la estrella 34.

Pero también necesitó ayuda externa, sobre todo en la fecha 30. El Eterno Campeón apenas igualó 1-1 frente a Deportes Copiapó en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Pero ese resultado sumado al mismo empate que tuvo Everton frente al Romántico Viajero en el Estadio Nacional sentenció la consagración colocolina.

En los Ruleteros hubo un jugador clave en esa visita al reducto ñuñoíno. Se trata de Federico Martínez, quien anotó el tanto del elenco viñamarino con un remate prácticamente en la boca del arco custodiado por Gabriel Castellón. Pero no sólo con eso fue importante el charrúa que el 28 de febrero cumplirá 30 años. También fue protagonista de una jugada que hasta hoy hace ruido.

Federico Martínez le marcó así a Universidad de Chile en 2024. (Felipe Zanca/Photosport).

El Fede Martínez también estuvo implicado en la jugada que terminó con el gol de Leandro Fernández, quien celebró desaforadamente, pues era la conquista que le daba el título al Bulla. Pero todo ese festejo quedó en nada por una decisión arbitral apegada al VAR: el juez Francisco Gilabert estimó que Marcelo Morales bajó con falta al ex León de México.

La polémica infracción del Chelo Morales sobre Federico Martínez. (Pepe Alvujar/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Luego de su paso por Everton, Federico Martínez emigró a la Fiera, uno de los clubes del Grupo Pachuca en México. Y también pasó por Atlético Goianiense de Brasil, pero tiene nuevo club en Uruguay. Bah, en rigor sólo confirmó la vuelta a un viejo amor.

ver también Duro golpe: El primer gallito que Francisco Meneghini pierde en U de Chile

Amargó a U de Chile e hizo campeón a Colo Colo: Federico Martínez vuelve a Liverpool de Uruguay

Más de algún fanático de Colo Colo tiene guardado el nombre de Federico Martínez con mucho cariño por aquel partido a la U de Chile en que el charrúa fue fundamental para un 1-1 que le sirvió al Cacique para bajar un título. Pero hoy en día, el foco del atacante montevideano es otro.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Vuelve a Liverpool. Llega gratis desde Brasil y firma por un año”, apuntó el periodista Guille López de la radio Sport890. Así las cosas, el ex seleccionado uruguayo tendrá una chance en el cuadro negriazul, que competirá en la Copa Libertadores de 2026.

Federico Martínez enfrenta la marca de Daniel Gutiérrez, quien saldrá de Colo Colo en este mercado. (Andres Pina/Photosport).

Liverpool debe afinar detalles para medirse al Deportivo Independiente de Medellín de Colombia en la segunda fase. Y ya había confirmado de refuerzo a un arquero de buen paso por el fútbol chileno: Mathías Bernatene, quien ofreció un rendimiento de alto nivel en Magallanes.

Publicidad

Publicidad

En tanto, Fede Martínez quiere engrosar su enorme registro en Liverpool: allí suma 165 partidos en los que anotó 40 goles y regaló 28 asistencias y recibió 24 tarjetas amarillas en casi 12 mil 600 de acción sobre el terreno de juego. El tiempo dirá cómo termina su nueva aventura en este club.

ver también Habla el protagonista de la polémica jugada entre U. de Chile y Everton: ＂Felicito al árbitro＂

Así le fue a Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton luchó hasta el final de la Liga de Primera 2025 para zafar del descenso directo a la categoría de plata.

Publicidad