¿A la U de Chile? La fallida operación que acercaría a goleador ecuatoriano a los azules

El goleador estaría en el radar de los azules y desde Ecuador revelan que habría dado un paso clave sobre su futuro.

Por Andrea Petersen

Revelan detalles sobre futuro del jugador que suena en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTRevelan detalles sobre futuro del jugador que suena en la U.

El mercado de fichajes comenzó con todo y, con ello, Universidad de Chile comienza a definir el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde revela que un goleador ecuatoriano estaría acercándose con fuerza.

Los azules ya anunciaron el esperado regreso de Eduardo Vargas, pero no sería el único refuerzo que llegará, ya que suenan con fuerza las posibles incorporaciones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. Pero a ellos, podría sumarse inesperada figura.

¿Byron Palacios se acerca a la U?

Hace algunos días, el comunicado Renzo Luvecce señaló que Byron Palacios, figura de la liga de ecuador, estaría analizando su llegada a los azules. “Está negociando con la Universidad de Chile, me confirman que lo ofrecieron, que al DT Francisco Meneghini le gustó, lo aprobó y desde los azules comenzaron las gestiones para traerlo”.

Ahora, desde Ecuador entregan nuevos detalles sobre el futuro del jugador que es uno de los goleadores del Campeonato Ecuatoriano donde en la temporada 2025 convirtió 19 goles en 48 encuentros, disputando 36 de ellos como titular.

El jugador mantiene contrato vigente con Universidad Católica del Ecuador hasta finales de este año, pero según revelan, su intención es salir del club en el actual mercado de transferencias.

“En caso de concretarse la operación, Universidad de Chile debería desembolsar una cifra cercana a los 600 mil dólares por su pase”, señala el medio.

El jugador también sonó con fuerza para reforzar Orense SC en esta temporada. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la operación, según revela el medio, estaría descartada, lo que abre las posibilidades de una llegada a los azules.

